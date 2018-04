Il Milan ci prova : secondo il Cds sarebbe pronta un'offerta da urlo per Belotti : Il Milan è alla disperata rincorsa di un posto in Europa per la prossima stagione, cosa che permetterebbe alla dirigenza di pianificare un mercato all’altezza dei futuri obiettivi rossoneri. Le vie per conquistare l’accesso diretto all’Europa League sono due: una prevede il sorpasso dei rossoneri ai danni dell'Atalanta, approfittando anche dello scontro diretto contro i Bergamaschi, l'altra richiede di battere la Juventus nella Finale di Coppa ...

Milan - Gattuso prova Locatelli : Secondo quanto svelato da Premium sport, oggi Rino Gattuso ha provato Manuel Locatelli in cabina di regia. il classe 1998 diventa il favorito per la sostituzione di Lucas Biglia.

“Il 25 aprile? Si celebra l’indipendenza dagli austriaci”. Tra strafalcioni e silenzi - Milanesi alla prova sulla Liberazione : “Il 25 aprile? l’indipendenza, la festa della Repubblica, non lo so”. Ad alcuni milanesi più che una vocale bisognerebbe comprare un bel libro di storia per ripassare un po’. Almeno a giudicare dal nostro vox: in occasione dell’anniversario della Liberazione siamo andati nelle vie del centro di Milano e abbiamo chiesto cosa si festeggia il 25 aprile e in quale anno è stata liberata l’Italia. Sui 39 persone fermate, sono 7 ...

Fiera Milano - l'assemblea approva il bilancio : ricavi in aumento del 27% : approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti presieduta da Lorenzo Caprio, il bilancio al 31 dicembre 2017 della Capogruppo Fiera Milano Spa , che registra ricavi delle vendite e delle ...

Derby di mercato per Asamoah : Inter in pole - ma il Milan prova un clamoroso sorpasso : Il Milan si lecca le ferite nel day after della vergognosa gara di ieri contro il Benevento. Una sconfitta che chiude definitivamente ogni idea relativa alla Champions League, ma complica anche la corsa all’Europa League, con diverse squadre che spingono alle spalle dei rossoneri. Il ds Mirabelli però, come è giusto che sia, si sta già muovendo sul mercato, con i fondi che nella prossima estate saranno prossimi allo zero. I calciatori in ...

DIRETTA/ Milan-Benevento (risultato live 0-1) streaming video e tv : ci prova Cataldi! : DIRETTA Milan Benevento info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match a San Siro per la Serie A, 34^ giornata (oggi 21 aprile)(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 21:48:00 GMT)

Milan - Gattuso prova il 4-4-2 : tutte le novità per il Benevento : Secondo quanto riferito da Sky Sport , Gennaro Gattuso potrebbe provare il 4-4-2 contro il Benevento, vista l'assenza di Calhanoglu. In attacco, dovrebbero essere schierati Andrè Silva e Cutrone. Alle loro spalle, sugli esterni di ...

Provano a sradicare bancomat col trattore - fallisce colpo nel Milanese - : I ladri hanno legato la cassa al mezzo agricolo con una corda, ma non sono riusciti a recuperare il bottino e sono fuggiti a bordi di un'auto rubata. È successo a Besate

Provano a sradicare bancomat col trattore - fallisce colpo nel Milanese - : I ladri hanno legato la cassa al mezzo agricolo con una corda, ma non sono riusciti a recuperare il bottino e sono fuggiti a bordi di un'auto rubata. È successo a Besate

Provano a sradicare bancomat col trattore - fallisce colpo nel Milanese : Provano a sradicare bancomat col trattore, fallisce colpo nel Milanese I ladri hanno legato la cassa al mezzo agricolo con una corda, ma non sono riusciti a recuperare il bottino e sono fuggiti a bordi di un'auto rubata. È successo a Besate Parole chiave: ...

Milan - Gattuso : "Stiamo bene ma serve una prova super. Reina? Oggi me ne frego" : Sono fiero di Donnarumma, ha l'obbligo di provare a diventare il portiere più forte al mondo, la serietà non gli manca. Gli dico di non abbattersi mai, da parte nostra c'è affetto e grande protezione.

Diretta/ Milan-Torino Primavera (risultato live 0-0) streaming video e tv : Forte ci prova da lontanissimo : Diretta Milan Torino Primavera, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Finale di ritorno della Coppa Italia, all'andata i granata hanno vinto 2-0(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 20:32:00 GMT)

Milano : approvato l'aumento di capitale di Milanosport : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - Con 26 voti favorevoli, 10 contrari e un astenuto il Consiglio comunale ha approvato l'aumento di capitale da 13 milioni di euro di Milanosport, società interamente partecipata dal Comune di Milano. Il provvedimento, presentato dall'assessore allo Sport Roberta Guaineri,

Serie A - i 5 temi della 31ª : Juve - il Real è smaltito? Inter alla prova dell'ex. Milan - ancora speranza? : Alzi la mano chi avrebbe mai pensato che Benevento-Juve potesse essere uno snodo cruciale per la stagione dei bianconeri. Ebbene, lo è diventato dopo che il ciclone CR7 si è abbattuto su Torino. Juve ...