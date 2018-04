Il mercato Usa ' scopre' il bidet e la ceramica di Civita Castellana incrementa l' export

Rusal guarda alla Cina dopo la perdita del mercato americano per le sanzioni - : La Cina è il maggior produttore al mondo di alluminio ed esporta prodotti in alluminio in eccesso. Oggi il prezzo dell'alluminio ha aggiornato il massimo del 2011 con 2.642 dollari per tonnellata. ...

Auto : Csp - dopo crescita impetuosa fisiologica pausa mercato : Roma, 18 apr. (AdnKronos) – “Le ragioni della fase di stanca del mercato italiano sono molte. Innanzitutto, dopo la crescita impetuosa del triennio 2015-2016-2017, una pausa è del tutto fisiologica”. A sottolinearlo è il Centro Studi Promotor commentando i dati diffusi oggi dall’Acea. “In secondo luogo – prosegue – le case hanno frenato sui chilometri zero sia perché ve ne sono molti da smaltire nelle ...

La Russia condanna le sanzioni Usa volte a eliminare i concorrenti dal mercato globale : ... e si sono trasformati in un nemico per l'economia di mercato e la concorrenza libera e leale. Il Ministero degli Esteri russo ha detto inoltre che gli Stati Uniti non esitano a usare qualsiasi mezzo ...

USA - delude il mercato del lavoro a marzo : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a marzo, dopo il buon avvio di anno. Nel mese in esame sono state aperte 103 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm

Frena il mercato degli smartphone e vola quello dei modelli usati : Stando ad un nuovo report di Counterpoint Research, nel 2017 sono stati venduti ben 140 milioni di smartphone ricondizionati e il settore è in crescita L'articolo Frena il mercato degli smartphone e vola quello dei modelli usati proviene da TuttoAndroid.

Il protezionismo USA e la fiducia del mercato : Ci si aspetta che l'economia crei 200.000 nuovi posti di lavoro il prossimo mese, ma il punto centrale sarà probabilmente l'inflazione dei salari. Se la retribuzione media mensile cresce dello 0,3% ...

Volkswagen : presto un nuovo SUV per il mercato Usa ispirato all'Atlas : Dopo aver lanciato con successo la Atlas sul mercato americano, Volkswagen amplia la sua gamma con un altro SUV. Questo nuovo modello è basato sulla Atlas ma ha cinque posti e una linea del tetto da coupé. A offrire...

Tim - il mercato sta con Elliott Agli analisti piace il piano Usa Con il nuovo Cda il titolo decolla : Telecom, da che parte sta il mercato? In attesa dell'assemblea del 24 aprile in cui l'hedge fund americano fondato da Paul Singer, forte di una partecipazione del 5% nel capitale della compagnia telefonica, tenterà il ribaltone nel consiglio di amministrazione chiedendo l'appoggio del restante 70% del parco soci per estromettere Segui su affaritaliani.it

Export : Confartigianato Veneto - apprensione per dazi Usa minano mercato Pmi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Nel dettaglio dei settori di attività economica rileviamo che quelli che hanno contribuito maggiormente all’Export regionale del 2017 sono: i macchinari e apparecchiature 'non classificati altrove' che valgono da soli il 20% con 12,1 miliardi (in crescita del 4%), seguit

Export : Confartigianato Veneto - apprensione per dazi Usa minano mercato Pmi : Venezia, 19 mar. (AdnKronos) - “60 miliardi di euro! E’ la cifra che nel corso del 2017 hanno quasi raggiunto le vendite di prodotti della manifattura veneta nel mondo. Una progressione costante che ha portato 10 miliardi in più in soli 5 anni (nel 2012 erano stati venduti beni per 49 miliardi). Un

Jeff Gundlach : è arrivato momento verità - occhio a Fed. Alert anche su mercato immobiliare Usa : E' arrivato "il momento della verità". Parola di Jeff Gundlach, fondatore e numero uno di DoubleLine Capital, che ha parlato di mercati nel corso della Strategic Investment Conference 2018.

mercato usato - rallenta a febbraio trend positivo : +2%. Esportazioni e cancellazioni spingono le radiazioni : ROMA - rallenta a febbraio il trend di crescita evidenziato ad inizio anno dal Mercato italiano dell'usato. I passaggi di proprietà delle quatto ruote, depurati dalle minivolture , i...