Il medico che ha visitato Alfie è furioso | ' tutto questo è folle!'

Il medico che ha operato Napolitano : 'Passi da gigante - ma l'attenzione resta alta' : Difesa bipartisan da parte della politica e delle istituzioni, infatti, per Napolitano vittima degli haters.

Napolitano : alle 18 bollettino medico su condizioni cliniche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Sana - fermati per omicidio padre - fratello e zio/ “L’hanno uccisa loro”. Indagato anche un medico : Sana, fermati per omicidio padre, fratello e zio “L’hanno uccisa loro”. Arrivano nuovi aggiornamenti circa l'assassinio ella 25enne ragazza pakistana cresciuta a Brescia(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:41:00 GMT)

"Asperger - medico che ha dato il nome alla sindrome - aiutò i nazisti e condannò all'eutanasia centinaia di bambini". L'accusa in uno studio : Il pediatra austriaco, Hans Asperger, che ha dato il nome all'omonima sindrome, "cooperò attivamente" con il programma di eutanasia dei nazisti. Lo afferma un nuovo studio di Herwig Czech, storico all'Università medica di Vienna, che sostiene come "Asperger riuscì ad adattarsi al regime nazista e fu ricompensato per le sue affermazioni di lealtà con opportunità di carriera". Tra le accuse rivolte al pediatra, ...

Medicina ayurvedica e responsabilità del medico : letture deformanti di una sentenza che non è di assoluzione : Ebbene, l'uomo che era stato l'autore di quel capolavoro ch'è Un indovino mi disse , optò per la "scienza". Pratiche non convenzionali e rimedi che non possiedono evidenza scientifica possono essere ...

Francesco Scacchi - il medico italiano che descrisse lo spumante 48 anni prima di Perignon : È nato prima lo spumante o lo champagne? Nel 1622 il medico di Fabriano Francesco Scacchi fu il primo a descrivere la ricetta dello spumante in bottiglia, molto prima dell’abate considerato l’inventore del vino con le bollicine.Continua a leggere

Milano - una donna muore dopo la liposuzione : si indaga sul medico che l'ha operata : È morta mercoledì in un hospice di Orzinuovi , Brescia,, la donna che si era sottoposta a un intervento di liposuzione il 5 luglio 2017. La donna, Ana Maria Cracium , aveva 36 anni ed era di origini ...

La storia di Joel Salinas - il medico che sente il dolore dei pazienti : Scienza Non solo ottiche: se senti un suono da questa GIF sei 'vittima' di un'illusione uditiva Fotogallery Perché lo sbadiglio è contagioso? Lo spiega la scienza Fotogallery Non è come sembra! L'...

Sinestesia : il caso di Joel Salinas - medico che percepisce il dolore dei pazienti : Per la scienza tutti hanno una qualche forma di Sinestesia . Secondo recenti studi, quasi tutti i bambini creano un'associazione tra forme e colori diversi, una fusione associativa che con il passare ...

Il bambino e la ricerca : «I miei risparmi al medico che ha salvato mamma» : Andrea Cuomo Che cosa si compra con 45 centesimi? Forse una mela, non troppo grande e se ti sei portato il sacchetto da casa. Due mandarini. Un pessimo caffè al distributore al terzo piano , e ti ...

A 5 anni dona i suoi risparmi al medico che ha curato la mamma : A 5 anni dona i suoi risparmi al medico che ha curato la mamma Il senologo Pietro Caldarella ringrazia il piccolo donatore con un post su Facebook Continua a leggere

Bimbo dona i suoi risparmi al medico che ha curato la mamma dal tumore Video : Un Bimbo di 5 anni ha donato tutti i suoi risparmi al medico che ha curato la sua mamma dal tumore affinché siano usati per la ricerca. A raccontarlo è lo stesso medico, il dottor Pietro Caldarella, vicedirettore dell’Istituto europeo di #oncologia Ieo di Milano, che ha postato su Facebook la foto della letterina consegnatagli dal Bimbo raccontando così la sua reazione: ‘Mi veniva da piangere!!!!’. Si trattava solo di una manciata di monetine, ...

Bimbo dona soldi all'oncologo / A 5 anni decide di regalare i suoi risparmi al medico che ha curato la mamma : Bimbo dona soldi all'oncologo: a 5 anni decide di regalare tutti i suoi risparmi al medico che ha curato la mamma. Splendido gesto all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 16:37:00 GMT)

Bimba di 4 anno morta di otite - il medico : “Vorrei sapere che tipo di esami sono stati fatti” : Riguardo il caso della bambina di 4 anni morta di otite a Brescia, la Dott.ssa Lucilla Ricottini, Pediatra Comitato Scientifico In-Formazione, è intervenuta oggi nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Le informazioni offerte dai giornali non sono sufficienti per dare una vera valutazione, mancano molte indicazioni– ha affermato Ricottini- Da medico vorrei sapere che tipo ...