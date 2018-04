Il M5S tratta col Pd ma Salvini attende | Dal Friuli altra mazzata per i

M5S-Pd alla prova della trattativa. Toninelli 'Ma non rinunciamo a Di Maio premier' : Per Orlando i malumori all'interno del Pd vanno superati chiarificando la prospettiva politica: 'Cerchiamo un accordo programmatico o andiamo diritti alle elezioni? Perché lo scenario è questo, non ...

Trattative tutte in salita : le basi in rivolta costringono M5S e Pd ad alzare la posta : Si impone un «contratto al rialzo», come lo ha definito Di Maio. Nessun passo indietro dai pentastellati su reddito di cittadinanza, superamento legge Fornero, addio a Jobs Act e Buona Scuola ...

Governo - Velardi vs Ermini : “Pd non può sentire gente in strada - deve trattare col M5S”. “Sono populisti - anzi putinisti” : Severo monito pronunciato a Omnibus (La7) da Claudio Velardi, presidente della Fondazione Ottimisti&Razionali e comunicatore vicino a Renzi, nei confronti del deputato Pd, David Ermini. Il nodo del dibattito è la contrarietà dell’ala renziana a un accordo di Governo col M5S e all’annuncio dato ieri da Matteo Renzi circa la volontà della base: “Ermini ha detto che il Pd ha perso le elezioni. No. Ha preso meno voti dell’altra volta, in un ...

Fico oggi rivede M5S-Pd - poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano : Fico oggi rivede M5s-Pd, poi da Mattarella | Martina vuole trattare ma i renziani frenano La strada è strettissima ma il reggente del Pd Martina ha deciso di andare a “vedere” le carte di Di Maio nonostante i renziani siano sempre del tutto contrari. Anche nel campo pentastellato la “base” manifesta più di una perplessità. […]

Fico - oggi nuovo incontro con M5S-Pd e poi da Mattarella - Martina vuole trattare ma renziani frenano : Dopo 24 ore di pausa, un secondo giro di colloqui a Montecitorio: è quanto ha deciso Roberto Fico, presidente della Camera, incaricato dal capo dello Stato di esplorare un'eventuale alleanza tra M5S e ...

Di fatto stamattina comincia la vera trattativa Pd-M5S per il governo : Il rischio di tornare al voto in autunno quindi diventa uno spettro sempre più presente nei palazzi della politica, a cominciare dal Quirinale. Dove lo si considera un rischio per il Paese, ma dove ...

Di fatto stamattina comincia la vera trattativa Pd-M5S per il governo : "È una situazione molto particolare". Maurizio Martina confessa che il tentativo di accordo con il M5s è quantomeno inedita ed inattesa e che non sarà una passeggiata. "Combatto. Ci provo fino in fondo". E dalle sue parole si capisce quanto scetticismo aleggi intorno all'impresa, non solo nel Pd. Anche nei Cinquestelle non è un coro trionfale. Le due comunità, dem e grillina, si stanno ...

Trattativa col M5S - Pd lacerato Adesso Martina rischia il posto : La situazione è grave e stavolta anche seria nel Pd, che si può ritrovare di qui a una settimana senza più neanche un «reggente» a tenere la barra di una barca in preda ai flutti. Quando (e se) mercoledì in Direzione si consumerà infatti la prima vera resa dei conti su due linee contrapposte, quella dei «governisti» e quella del «no ai grillini», l...

La trattativa Pd-M5S parte senza Renzi - che non esclude la scissione : Le parole dell'ex leader sulla “rottura” del Pd e sul rischio elezioni anticipate fanno prefigurare uno scenario drammatico, quello della scissione e della formazione di un nuovo partito europeista alla Macron se alla fine un governo M5s-Pd dovesse in qualche modo partire...

Martina : "Per confrontarsi con noi M5S smetta le trattative parallele" : Il Pd lancia un segnale al Movimento 5 Stelle: vi ascoltiamo. Ma pone una condizione ferrea: dovete smettere di fare trattative parallele. In altre parole, il Pd vuole la prova che l'altro forno (quello con il centrodestra) sia chiuso davvero. "Ci confronteremo con il presidente Fico con spirito di leale collaborazione - scrive il segretario reggente del Pd Maurizio Martina - secondo il mandato conferitogli dal presidente Mattarella. Lo faremo ...

Governo : Martina - M5S smetta con ambiguità e trattative parallele : Roma, 23 apr. (AdnKronos) – “Ci confronteremo con il presidente Fico con spirito di leale collaborazione secondo il mandato conferitogli dal presidente Mattarella. Lo faremo con serietà e coerenza a partire da una questione fondamentale e prioritaria: la fine di ogni ambiguità e di trattative parallele con noi e con Lega e centrodestra. Per rispetto degli italiani, dopo 50 giorni di tira e molla, occorre su questo totale ...

Elezioni Molise - affluenza al 52 - 16%. Spoglio in corso : centrodestra davanti al M5S. Il voto che influenza le trattative per il governo : L’hanno ribattezzato l’Ohio d’Italia ma non è bastato per convincere i suoi cittadini ad andare alle urne. Un elettore su due, infatti, non è andato a votare per eleggere il nuovo presidente e venti consiglieri regionali. In Molise l’affluenza si ferma al 52,16%, nonostante l’improvvisa rilevanza nazionale guadagnata dalla piccola Regione del Sud Italia, che potrebbe influenzare le trattative in corso a Roma per ...