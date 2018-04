Il corso più seguito nella storia di Yale insegna ad essere felici

Yale : disponibile online il corso più seguito - insegna a essere felici | : Successo anche sul web per le lezioni gratuite di "Psicologia e la buona vita", che danno consigli pratici su come usare il tempo o scegliere una carriera per sentirsi appagati. Nell'università ...

“Ecco cosa sei…”. Bordate contro Heather Parisi dopo le ultime polemiche nel corso di Amici. La cantante - sempre più nella bufera - presa di mira anche dalla collega vip. Che non le risparmia parole al veleno : la rissa-trash è servita : E meno male che soltanto pochi giorni fa la produzione di Amici 17 lanciava un appello attraverso un comunicato stampa ufficiale augurandosi che all’interno della trasmissione si respirasse un clima più sereno, invitando tra l’altro le parti coinvolte nelle ultime discussioni “a ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma”. Il riferimento era a Biondo e a Heather Parisi in seguito alle minacce di ...

Simone Coccia “più bello d'Italia”?/ Il modello Mauro Tesoro : “arrivai io secondo a quel concorso - non lui!” : Simone Coccia “più bello d'Italia”? Nuove polemiche. Il modello pugliese Mauro Tesoro: “Ho sofferto per quella storia”. E racconta in esclusiva a Ilsussidiario.net come è andata.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 07:50:00 GMT)

MACRON-TRUMP - PIÙ VICINO ACCORDO SU NUCLEARE IRAN?/ Discorso al Congresso Usa : “la via è il multilateralismo” : Macron e Trump, ACCORDO sul NUCLEARE iraniano? Continua il dialogo tra Francia e Usa sull'intesa, ma Teheran avverte: "Se l'intesa verrà annullata, ci sfileremo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Napolitano operato - il professor Musumeci 'Decorso buono - il momento più difficile è passato' : ROMA - Il presidente emerito Giorgio Napolitano 'fa deboli progressi, tutto sta andando bene, ora è sempre più sveglio e respira da solo. Il momento più delicato e difficile è passato'. È ...

E' in corso una sfida per mettere in auto l'assistente vocale più intelligente : Che le automobili parlino non è più una novi-: le tecnologie di riconoscimento vocale in-car esistono da almeno vent'anni. Questi sistemi non si limitano più a mandare per noi un messaggio o a trovarci un indirizzo: sono spesso in grado di riconoscere il "linguaggio naturale", ovvero le frasi spontanee con cui ci esprimiamo normalmente ("Sabato esce l'ultimo film di Tarantino, mi trovi dove lo danno? ...

Corsa scudetto - il calendario a confronto : percorso più facile per il Napoli? : Un gol, un punto e il campionato è ancora aperto. Non come in Inghilterra, Germania e Francia, con tre squadre già col titolo in tasca. E nemmeno come in Spagna dove per il Barcellona è solo questione ...

Duemila maestre non avranno più la cattedra perché hanno perso un ricorso : Duemila maestre e maestri senza laurea e con il diploma magistrale conseguito prima del 2001-2002 perderanno la cattedra fissa. E' arrivato il parere dell'avvocatura di Stato su una sentenza del Consiglio di Stato, che nel dicembre 2017, aveva escluso dalle graduatorie ad esaurimento (Gae), chi non è in possesso della laurea e del diploma della scuola di specializzazione. L'effetto è immediato per i circa ...

Accordo M5S-Lega più vicino. Trattativa in corso : L'Accordo con il Movimento 5 stelle, almeno stando all'ottimismo sbandierato nel primo pomeriggio da Matteo Salvini, sembrava a portata di mano. Poi Luigi Di Maio ha gelato il leader della Lega e ...

Amstel Gold Race 2018 : ‘nuovo’ percorso - la scommessa è sempre più vinta : Mantenere alto il livello dopo una Parigi-Roubaix come quella che abbiamo vissuto settimana scorsa non era facile, con la vittoria di Peter Sagan con un attacco a lunga gittata dopo che la corsa praticamente si era accesa già sul primo settore di pavé. Eppure l’Amstel Gold Race di oggi è riuscita nell’intento. Si, la stessa Amstel Gold Race che fino ad un paio di stagioni fa poteva vantare al massimo il fascino di un’intensa scarica di ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Trump : "Missione compiuta" | In corso il Consiglio di Sicurezza Onu : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali".

Il ricorso di sei “rider” di Foodora che chiedevano stipendi più alti è stato respinto : Lo ha deciso il Tribunale del lavoro di Torino: è stata la prima causa intentata in Italia relativa alla cosiddetta "gig economy" The post Il ricorso di sei “rider” di Foodora che chiedevano stipendi più alti è stato respinto appeared first on Il Post.

F1 Sebastian Vettel - GP Bahrein 2018 : “Siamo più indietro rispetto all’anno scorso. La macchina però ha un potenziale superiore” : Non si nasconde dietro un dito Sebastian Vettel nell’appuntamento con la stampa alla vigilia del weekend del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il tedesco, pilota della Ferrari, vittorioso in Australia, ha analizzato la situazione affermando con estrema chiarezza che il favorito per questo round è Lewis Hamilton (Mercedes), dopo quanto è emerso a Melbourne: “Se si guarda al ritmo nelle prove e nella prima ...