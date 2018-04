Il Comune di Napoli assume | 150 posti a disposizione | come candidarsi

A Napoli torna Arrevuoto - ma senza i bambini Rom sgomberati dal Comune : Il 12 maggio, nel teatro che fu di Eduardo De Filippo, torna il progetto "Arrevuoto", esperienza nata per abbattere le divisioni nella città di Napoli. E che quest'anno, dopo lo sgombero forzato, rischia di non vedere la partecipazione della comunità di bambini Rom.Continua a leggere

Napoli - il Comune mette in vendita i gioielli cittadini per saldare i debiti : Napoli, il comune mette in vendita i gioielli cittadini per saldare i debiti Quinta Colonna nel capoluogo partenopeo, dove si mettono in saldo i suoi pezzi pregiati Continua a leggere

Pd : 'Sabato in piazza per dire la verità sul debito del Comune di Napoli' : 'Sabato 14 aprile, a partire dalle ore 10:30, il partito democratico metropolitano di Napoli sarà in piazza insieme ad oltre 40 associazioni e liberi cittadini per un presidio di verità e legalità'. ...

Maxi striscione del Pd nella sede del Comune : 'Salviamo Napoli : de Magistris a casa!' : Manifesto anti-Dema dalle stanze del Pd nel palazzo del Consiglio comunale di via Verdi. Mentre si sta svolgendo la conferenza stampa di Cittadinanza attiva, sui conti del Comune di Napoli , in vista ...

Maxi striscione del Pd nella sede del Comune : «Salviamo Napoli : de Magistris a casa!» : Manifesto anti-Dema dalle stanze del Pd nel palazzo del Consiglio comunale di via Verdi. Mentre si sta svolgendo la conferenza stampa di Cittadinanza attiva, sui conti del Comune di Napoli (in vista...

Napoli - ladri in uno studio legale : l'irruzione a due passi dal Comune : La scoperta stamattina, quando i dipendenti dello studio sono arrivati al lavoro e hanno trovato tutto sottosopra: qualcuno aveva fatto irruzione e aveva rovistato ovunque alla ricerca di denaro. E' ...

Comune di Napoli - in vendita altri gioielli. Bilancio da rifare : corsa contro il tempo : Slitta a stasera l'approvazione del Bilancio previsionale 2018-2020, deve essere timbrato dalla giunta prima della mezzanotte altrimenti lo spettro del default si materializzerà. Per poi arrivare in ...

L'agnello morto? Lontano dagli occhi. A Napoli la guerra tra Comune e macellai : D'accordo su questa linea anche alcuni tra i più noti macellai in Italia, noti nel mondo della gastronomia per il lavoro di divulgazione. 'Il problema del non esporre agnelli o capretti - sostiene ...

Autorimessa sul terreno della Curia di Napoli - il Comune di Marano dispone la chiusura : L'Autorimessa realizzata su un terreno appartenuto alla Curia Arcivescovile di Napoli, sprovvista delle autorizzazioni comunali necessarie e gestita da una persona che non aveva alcun titolo per ...

A Napoli il Comune vieta alle macellerie di esporre animali morti : L'ordinanza firmata dall'Assessore con delega alla Tutela della Salute e degli animali Gaeta, anche in occasione della Pasqua

David di Donatello - Napoli protagonista tra Spielberg e il “dissenso Comune” delle donne : Steven Spielberg, le donne e il loro “dissenso comune”, e Napoli quale città protagonista assoluta spalmata fra diversi film premiati (Ammore e malavita, 5 David fra cui miglior film, Napoli velata e Gatta Cenerentola con 2 ciascuno, La tenerezza con uno). Ecco i vincitori del 62° David di Donatello, il primo dell’era Piera Detassis in qualità di presidente e direttore artistico dell’Accademia. Con la celebre frase di Louis-Jean Lumière (“Il ...

Comune Napoli e Coca-Cola per inclusione : Atterrata nell'aeroporto di Napoli Capodichino, poco prima della presentazione in Comune, la Coppa del mondo - nell'ambito del Fifa world cupTM trophy tour by Coca-Cola - raggiungerà domani le sedi ...

Comune di Napoli e Coca-Cola per inclusione : Atterrata nell'aeroporto di Napoli Capodichino, poco prima della presentazione in Comune, la Coppa del mondo - nell'ambito del Fifa world cupTM trophy tour by Coca-Cola - raggiungerà domani le sedi ...

Il governo salva il Comune di Napoli - de Magistris : «La nostra lotta era giusta» : «Ci hanno fatto molto penare, abbiamo atteso un tempo troppo lungo ma avevamo ragione. Le nostre lotte erano giuste e devo dare atto al presidente Gentiloni di essere stato corretto»....