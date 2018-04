Il bimbo fa la pipì nel sottoportico | ripreso | ma la mamma lo difende | ' Che c' è di

ilmattino

: Il bimbo fa la pipì nel sottoportico, la mamma lo difende: «Che c`è di male? Lo fanno anche i cani» - noitre32 : Il bimbo fa la pipì nel sottoportico, la mamma lo difende: «Che c`è di male? Lo fanno anche i cani» - Rosskitty77 : #Venezia Il bimbo fa la pipì nel sottoportico, la mamma lo difende: «Che c'è di male? Lo fanno anche i cani» - Ecco… - ValeriCostenaro : Il bimbo fa la pipì nel sottoportico, la mamma lo difende: «Che c'è di male? Lo fanno anche i cani» -

(Di venerdì 27 aprile 2018) VENEZIA - Una risposta che lascia basiti, non solo perché arriva da una madre che stava facendo urinare il figlio neldi San Zaccaria come fosse la cosa più normale del mondo, ma perché riflette la forma mentis di alcuni turisti che visitano la città d'acqua. A denunciare l'episodio sul gruppo Facebook Via il gabbiotto dal campanile è Alissa Birgett, una ragazza ...