Il 7 maggio assemblea Lega di A sulla governance

Diritti tv : assemblea di Lega il 3 maggio : Alla luce della mossa con cui Mediapro ha subordinato la presentazione dea fideiussione per o Diritti tv all'esito della causa con Sky la Lega Serie A ha convocato d'urgenza un'assemblea per giovedì 3 ...

Tim - assemblea sostiene Genish. Elliott : 4 maggio altra pagina : Milano, 24 apr. , askanews, L'assemblea di Tim su un punto ha visto i soci tutti concordi. Il sostegno ad Amos Genish voluto lo scorso anno dai soci francesi di Vivendì e che è a tutti gli effetti l'...

Assemblea Tim - primo round dello scontro Vivendi-Elliott. Il fondo Usa : "Il 4 maggio si volta pagina" : MILANO - La notizia del fermo di Vincent Bolloré per le presunte tangenti in Africa piomba sull'Assemblea della Tim, dove la Vivendi che fa capo al finanziere bretone si sta giocando la partita della ...

Milan - il 2 maggio ci sarà l'assemblea degli azionisti per il cambio del bond Elliott : Il 2 maggio è convocata l'assemblea degli azionisti , alle 15 a Casa Milan, : si discuterà la modifica del regolamento di uno dei due bond sottoscritti da Elliott, quello da circa 50 milioni di euro, ...

Calcio : 2 maggio assemblea Milan per cambio bond Elliott : Come rende noto la comunicazione pubblicata sulla Gazzetta dello sport, all'ordine del giorno dell'assemblea che andrà in scena a Casa Milan, ci sono anche le modifiche dell'articolo 5 dello statuto ...

Milan - assemblea dei soci il 2 maggio per riscadenziare il Bond di Elliot : All'ordine del giorno anche una modifica dell'articolo 5 dello statuto al fine di "eliminare l'indicazione del valore nominale espresso delle azioni".

Il 2 maggio assemblea per il cambio bond Elliott : E' convocata per mercoledì 2 maggio alle 15 l'assemblea degli azionisti del Milan, chiamata fra l'altro a discutere la modifica del regolamento di uno dei due bond sottoscritti da Elliott, quello da ...

TIM - Assogestioni non presenta lista per assemblea 4 maggio : Teleborsa, - Assogestioni ha deciso di non presentare una sua lista per il rinnovo del CdA di TIM in vista dell'assemblea del 4 maggio. Il Comitato dei Gestori, si legge nella nota, comunica che ha ...

Tim : assemblea 4 maggio resta - liste per il cda entro 9 aprile : Roma, 4 apr. , askanews, L'assemblea di Tim del 4 maggio resta convocata e il 9 aprile scade il termine per presentare le liste per il rinnovo del cda. Lo afferma la società dopo le notizie di stampa ...

TIM - Elliott : no Assemblea a maggio in caso di reintegro del CdA a aprile : Teleborsa, - Il prossimo 4 maggio non dovrà esserci nessuna Assemblea degli azionisti di TIM se all'Assemblea del 24 aprile sarà approvata la proposta del fondo Elliott per "reintegrare un Board ...