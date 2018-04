Il 7 5 Assemblea Lega di A su governance

Diritti tv : Assemblea di Lega il 3 maggio : Alla luce della mossa con cui Mediapro ha subordinato la presentazione dea fideiussione per o Diritti tv all'esito della causa con Sky la Lega Serie A ha convocato d'urgenza un'assemblea per giovedì 3 ...

Diritti tv - la Lega convoca un’Assemblea d’urgenza dopo la mossa di Mediapro : I 20 club sono stati convocati in assemblea dopo la mossa di Mediapro sulla fideiussione per i Diritti tv. L'articolo Diritti tv, la Lega convoca un’assemblea d’urgenza dopo la mossa di Mediapro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pallavolo - Serie A femminile : tante novità dopo l'Assemblea di Lega - soddisfatto il presidente Fabris : A Milano l'Assemblea delle Società di Serie A femminile: approvato il regolamento di ammissione ai Campionati 2018-19 Si è tenuta ier i , lunedì 23 aprile, a Milano, l'Assemblea delle Società aderenti ...

Domani Assemblea di Lega di Serie B : L’assemblea ordinaria della Lega di Serie B è convocata per Domani alle 13, nella sede della Lega nazionale professionisti B, in via Ippolito Rosellini 4, a Milano. In discussione i seguenti argomenti all’ordine del giorno: verifica poteri; comunicazioni del presidente; informativa del direttore generale; diritti audiovisivi triennio 2018/21 e procedure competitive; mutualità di sistema: aggiornamenti e adempimenti conseguenti; ...

Castrovillari - Assemblea della Lega. Furgiuele : "si punta al cambiamento" : La Lega rappresenta una scelta di vero cambiamento contro una classe politica che i calabresi non vogliono più. La Lega dovrà essere lo strumento per un vero cambiamento. Il nostro prossimo obiettivo ...

Salvini “Governo Lega - Di Maio rispetti voto”/ Calenda “Pd non sia immobile” : Renzi fa rinviare Assemblea dem : Governo, Salvini contro Di Maio e Calenda: "mai col Pd e il M5s rispetti il voto". Leader Lega striglia Centrodestra, accordo con grillini più lontano. "Se vinciamo in Molise"...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 16:15:00 GMT)

Pd : Assemblea rinviata - delegati ricevono comunicazione : L'assemblea nazionale del Pd è stata ufficialmente "rinviata" a data da destinarsi, dopo che venerdì scorso il reggente Maurizio Martina aveva annunciato di aver chiesto la sconvocazione al presidente ...

Governo - la mossa di Franceschini all’Assemblea Pd : “Basta assistere - evitare governo M5s-Lega per il bene del Paese” : “evitare governo M5s-Lega per il bene del Paese”. Quando ormai sembrava che il gioco incrociato dei veti dei partiti non lasciasse vie d’uscita, un segnale è arrivato dall’assemblea del Partito democratico. Dario Franceschini, esponente della minoranza, ha infatti preso la parola e si è esposto contro la linea dell’opposizione a qualsiasi costo in Parlamento: “Io credo che non basti assistere a quello che ...

Assemblea dei gruppi parlamentari dem - Martina : non siamo interscambiabili con la Lega : Il segretario reggente del Pd: "Ci riteniamo responsabili verso Italia, anche da posizioni di minoranza. Non stiamo sull'Aventino, il Pd interpreta una posizione limpida, noi siamo parte di un'iniziativa che non starà mai alla finestra"

Assemblea presidenti Lega Pro a Roma : Oggi a Roma si è tenuta l’Assemblea informale dei presidenti della Lega Pro, programmata dal Consiglio Direttivo fin dal dicembre scorso, per fare un punto su temi cruciali per la Serie C. E’ stata una verifica molto utile anche in previsione della riunione convocata, nella prossima settimana, in Figc tra tutte le componenti. La riunione, aperta da una dettagliata relazione del presidente Gravina, ha visto una ampia partecipazione di ...

Serie A - diritti tv al centro della prossima Assemblea di Lega : MILANO - I diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò . L'incontro si terrà a Roma, presso il Salone d'onore del Coni, martedì ...

Diritti tv : la Lega fa Assemblea il 27 marzo : I Diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò, non a Milano ma a Roma, presso il Salone d’onore del Coni, martedì 27 marzo alle 16. La riunione sarà preceduta alle 15 da un incontro fra i rappresentanti dei venti club con il capo della Polizia, Franco Gabrielli, in cui si affronterà il tema della sicurezza negli stadi. Dopo la nomina del presidente Gaetano Miccichè ...