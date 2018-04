«Il 25 aprile in mano a estremisti» | la ' Pignatta antifascista' finisce in Consiglio

Ulisse – Sfida ai limiti del Corpo Umano : anticipazioni puntata 14 aprile 2018 : Ulisse –Sfida ai limiti del Corpo Umano torna stasera in tv, sabato 14 aprile alle 21.30, in prima serata su Rai 3. In questa puntata Alberto Angela ci accompagnerà in un viaggio ai confini di ciò che il Corpo Umano riesce a fare. Di seguito le anticipazioni sulla puntata. SCOPRI GLI ALTRI PROGRAMMI IN TV Ulisse – Sfida ai limiti del Corpo Umano: anticipazioni puntata 14 aprile 2018 In questa puntata di Ulisse Il piacere della scoperta ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Macron manovratore tra Usa - Russia e Damasco (14 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Macron cerca mediazione con Putin sulla Siria. Champions League, sfida al Liverpool per la Roma in semifinale (14 aprile 2018)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 05:55:00 GMT)

Radio Italia Live/ Anticipazioni : Annalisa l’ospite di Manola - da Amici a “Bye Bye” (12 aprile) : Radio Italia Live, Anticipazioni: questa sera sul canale 31 di Real Time, la speaker Manola ospiterà Annalisa Scarrone dopo il terzo posto al Festival di Sanremo e l'album "Bye Bye".(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:30:00 GMT)

“Che fuori tempo che fa” – Ventiquattresima puntata di lunedì 9 aprile 2018 – Copertina di Crozza - Elio Germano tra gli ospiti. : Ventiquattresima puntata (dopo non essere andati in onda due settimane fa per la scomparsa di Fabrizio Frizzi e lunedì scorso per le festività pasquali) nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Ventiquattresima puntata di lunedì 9 aprile 2018 – Copertina di Crozza, Elio Germano ...

NCIS LOS ANGELES 9/ Anticipazioni del 7 aprile 2018 : Hetty in mano ai vietcong : NCIS - Los ANGELES 9, Anticipazioni del 7 aprile 2018, in prima Tv su Rai 2. Hetty cerca di sfuggire ai suoi rapitori, ma viene catturata di nuovo. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 09:10:00 GMT)

Io sono tempesta - nelle sale dal 12 aprile il film con Giallini e Germano. E il regista Lucchetti ‘provoca’ : “Oggi un film su Berlusconi a chi può interessare?” : “Oggi un film su Berlusconi a chi può interessare qualcosa?”. Chissà che cosa ne direbbe Paolo Sorrentino dell’affermazione del collega Daniele Luchetti. Il regista romano con il suo Io sono tempesta (in sala dal 12 aprile) apre comunque il mese dei film che sfiorano e ricamano attorno alle gesta infinite del Cavaliere. Mese che proseguirà infatti con il torrentizio Loro 1 e Loro 2 nei cinema il 24 aprile e il 10 maggio. Per Luchetti ...

Il 5 aprile torna il Salotto Romano : L'OTTOCENTOCLUB, che dal 2004 ad oggi ha eseguito molti concerti in Italia , a Roma nel Pantheon, nelle Basiliche di S.Croce e di S.Paolo, nel Centro Russo di Scienza e Cultura, in chiese, teatri e ...

muse trento * Hello CRISPR : Il 6 aprile Primo evento culturale collegato alla mostra Genoma Umano - : L'autrice: Anna Meldolesi Laureata in Biologia all'Università di Bologna e ha conseguito un Master in Comunicazione della Scienza alla Sissa di Trieste. Scrive regolarmente sul «Corriere della Sera», ...

Dal 3 aprile le consultazioni. Per il nuovo governo subito una manovra : Il governo dovrà mettere in piedi subito una manovrina e poi trovare 30 miliardi per il def oltre alle somme necessarie per le nuove scelte politiche del neo esecutivo -

Coree - da aprile nuove manovre Usa-Seul : ANSA, - PECHINO, 20 MAR - Corea del Sud e Usa hanno deciso di riprendere le esercitazioni militari congiunte dall'1 aprile, chiudendo la moratoria decisa in nome della tregua per onorare le Olimpiadi ...

Salvini sfida Bruxelles : "Nostra manovra con meno tasse entro aprile" : "No ai pastrocchi di governo. Ma nemmeno gruppi unici in Parlamento: adesso ci prepariamo come Lega". Premier, Zaia si tira fuori. Bossi: "Con l'appoggio di Berlusconi Salvini ce la può fare" Fontana: ...

