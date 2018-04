' Il 2 maggio sicurezza e accoglienza'

Roma - Liverpool - allarme sicurezza per la gara del 2 maggio Video : Cresce la preoccupazione per la sicurezza nella citta' di Roma in vista della partita di ritorno della semifinale di Champions League [Video] fra la Roma ed il Liverpool. Un appuntamento che gia' la Polizia italiana riteneva da bollino rosso per l’ordine pubblico, ma che ha assunto connotati ancora più preoccupanti dopo gli scontri di Liverpool, che si sono conclusi in maniera tragica, con il tifoso irlandese dei Reds che lotta per vivere su un ...

Roma - Liverpool - allarme sicurezza per la gara del 2 maggio : Cresce la preoccupazione per la sicurezza nella città di Roma in vista della partita di ritorno della semifinale di Champions League fra la Roma ed il Liverpool. Un appuntamento che già la Polizia italiana riteneva da bollino rosso per l’ordine pubblico, ma che ha assunto connotati ancora più preoccupanti dopo gli scontri di Liverpool, che si sono conclusi in maniera tragica, con il tifoso irlandese dei Reds che lotta per vivere su un letto di ...

Primo maggio - i sindacati : al centro salute e sicurezza nei luoghi di lavoro : I temi cari ai sindacati per l'edizione 2018: salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Tanta musica a Roma per il 'concertone'

Infortuni : sindacati Vicenza - maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Alcuni dati allarmanti. Gli incidenti sul lavoro in generale sono in diminuzione, ma i morti aumentano. E’ il trend degli ultimi 10 anni: dal 2006 al 2016 i morti in Italia sono stati 13mila, un esercito di persone che quel giorno sono uscite di casa per andare al lavoro

Infortuni : sindacati Vicenza - maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro : Vicenza, 19 apr. (AdnKronos) - Dopo l’ennesimo incidente grave sul lavoro avvenuto ieri a Castegnero (Vi) in un cantiere edile, i sindacati Fillea (Cgil) Filca (Cisl) e Feneal (Uil) sono sempre più preoccupati e lanciano subito un appello: propongono un maggiore impegno per la sicurezza e la salute

Infortuni : sindacati Vicenza - maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro : Vicenza, 19 apr. (AdnKronos) – Dopo l’ennesimo incidente grave sul lavoro avvenuto ieri a Castegnero (Vi) in un cantiere edile, i sindacati Fillea (Cgil) Filca (Cisl) e Feneal (Uil) sono sempre più preoccupati e lanciano subito un appello: propongono un maggiore impegno per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro a tutti i livelli. “Il lavoratore che si è ferito ieri e i compagni di lavoro dell’azienda che gestisce ...

Infortuni : sindacati Vicenza - maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro : Vicenza, 19 apr. (AdnKronos) – Dopo l’ennesimo incidente grave sul lavoro avvenuto ieri a Castegnero (Vi) in un cantiere edile, i sindacati Fillea (Cgil) Filca (Cisl) e Feneal (Uil) sono sempre più preoccupati e lanciano subito un appello: propongono un maggiore impegno per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro a tutti i livelli. “Il lavoratore che si è ferito ieri e i compagni di lavoro dell’azienda che gestisce ...

Infortuni : sindacati Vicenza - maggiore impegno per la sicurezza sul lavoro (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Alcuni dati allarmanti. Gli incidenti sul lavoro in generale sono in diminuzione, ma i morti aumentano. E’ il trend degli ultimi 10 anni: dal 2006 al 2016 i morti in Italia sono stati 13mila, un esercito di persone che quel giorno sono uscite di casa per andare al lavoro e alla sera non sono tornate dai propri cari – sottolineano Cgil, Cisl e Uil di Vicenza – E solo nei primi 100 ...

Safe Browsing arriva per default sulle WebView : maggior sicurezza anche dalle app : Google porta Safe Browsing, la funzione che ci protegge nella navigazione sul web, direttamente di default nelle WebView, facilitando il lavoro degli sviluppatori. L'articolo Safe Browsing arriva per default sulle WebView: maggior sicurezza anche dalle app proviene da TuttoAndroid.

Lombardia : Fontana - lavorare per una maggiore sicurezza sul lavoro : Milano, 9 apr. , AdnKronos, 'Il tema del lavoro è stato centrale nella mia campagna elettorale e sarà centrale nel programma di governo che illustrerò nel corso della prossima seduta del Consiglio ...

Lombardia : Fontana - lavorare per una maggiore sicurezza sul lavoro (2) : (AdnKronos) – “Nei prossimi anni – rimarca Fontana – rafforzeremo le misure che hanno funzionato, come la Dote Unica lavoro; adotteremo nuovi strumenti a sostegno dell’occupazione femminile, che in Lombardia vanta buoni livelli ma che ha ancora margini quantitativi e qualitativi di miglioramento; promuoveremo il welfare aziendale, la formazione continua e la riqualificazione professionale”.Rivolgendosi al ...

Lombardia : Fontana - lavorare per una maggiore sicurezza sul lavoro : Milano, 9 apr. (AdnKronos) – “Il tema del lavoro è stato centrale nella mia campagna elettorale e sarà centrale nel programma di governo che illustrerò nel corso della prossima seduta del Consiglio Regionale. Porre la persona al centro significa per me lavorare per una maggiore sicurezza sul lavoro”. Lo dice il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo al decimo congresso Uil Trasporti in corso a Rho, alle ...

Office 365 : maggiore sicurezza per Outlook e OneDrive : Microsoft ha annunciato di voler migliorare la sicurezza dei servizi offerti da Office 365 introducendo nuove funzionalità che hanno il fine di proteggere gli utenti da eventuali malintenzionati. Innazitutto è stata presentata una nuova funzionalità di rilevamento e recupero per contrastare i ransomware; Microsoft ora può rilevare gli attacchi ransomware e aiutare gli utenti a ripristinare, tramite File Restore, il loro account OneDrive a un ...

Primo maggio. A Prato quest'anno la festa del lavoro. Al centro la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro : ... sono fattori evidenti di quanto ci sia necessità di porre il tema della tutela della salute e sicurezza al centro dell'attenzione del mondo del lavoro. A dieci anni, poi, dall'emanazione del Dlgs n.