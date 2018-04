I ricavi del merchandising di Harry Styles in Italia devoluti in beneficenza a due

I ricavi di Amazon sono aumentati del 43 per cento nei primi tre mesi del 2018 : E sono raddoppiati anche i guadagni, facendo crescere notevolmente il valore delle azioni della società The post I ricavi di Amazon sono aumentati del 43 per cento nei primi tre mesi del 2018 appeared first on Il Post.

UPS non delude : utili e ricavi salgono oltre le attese : Il colosso statunitense delle spedizioni considerato, al pari di FedEx ed altre big del settore, un barometro dello stato di salute dell'economia, ha chiuso il primo trimestre con un utile netto di 1,...

Fiera Milano - l'assemblea approva il bilancio : ricavi in aumento del 27% : approvato dall'assemblea ordinaria degli azionisti presieduta da Lorenzo Caprio, il bilancio al 31 dicembre 2017 della Capogruppo Fiera Milano Spa , che registra ricavi delle vendite e delle ...

Cementir Holding - approvato il bilancio : ricavi in crescita del 10 - 9% : L'assemblea degli azionisti di Cementir Holding , gruppo Caltagirone, ha approvato il bilancio 2017 chiuso con un utile di 71,5 milioni , 67,3 milioni nel 2016, e la distribuzione di un dividendo pari ...

Ligue 1 - ricavi in leggera crescita : il Psg vale il 30% del fatturato : Crescono i ricavi della Ligue 1 nella stagione 2016/2017, ma i conti dei club tornano in profondo rosso L'articolo Ligue 1, ricavi in leggera crescita: il Psg vale il 30% del fatturato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il brindisi dei big del vino : ricavi +6 - 5% : Dal 2015 l'Italia è tornata a essere il maggiore produttore mondiale di vino spodestando la Francia che l'aveva brevemente scavalcata e da allora la crescita del settore continua a ritmi convincenti. ...

Puma - ricavi in crescita del 12% a 1 - 13 miliardi nel primo trimestre 2018 : Nonostante le incertezze legate al contesto internazionale il management di Puma ha alzato leggermente le stime sul 2018. L'articolo Puma, ricavi in crescita del 12% a 1,13 miliardi nel primo trimestre 2018 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Vino - continua il boom dei ricavi del made in Italy : +6 - 5% nel 2017 - : Il mercato vinicolo italiano cresce ancora. Su l'export, +7,7 per cento, ma aumenta anche il consumo interno. Prospettive ottime anche per il 2018. E, su scala globale, il settore conquista i listini

Calvo : “Il museo del Barcellona genera ricavi 45 milioni - più di 7/8 squadre italiane” : Il museo del Barcellona al Camp Nou da solo vale come "il fatturato di 7/8 tra le squadre della Serie A". L'articolo Calvo: “Il museo del Barcellona genera ricavi 45 milioni, più di 7/8 squadre italiane” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del 2018 : Stando ad un report di App Annie, la spesa degli utenti per le app del Google Play Store è cresciuta del 25% su base annua nel primo trimestre del 2018 L'articolo Il divario tra i ricavi di Google Play e App Store si è ridotto nel primo trimestre del 2018 proviene da TuttoAndroid.

I dubbi dell'Anac sul contratto di Fabio Fazio : "Sussistenti possibili rischi di non conseguire l'equilibrio costi-ricavi". : La non conformità al codice dei contratti della stipula da parte della Rai del contratto preliminare con Fabio Fazio è contestata dall'Anac nella delibera sulla trasmissione Che Tempo Che Fa, pubblicata oggi sul sito dell'Autorità. Nella delibera l'Anac ritiene "sussistenti possibili rischi di non conseguire l'equilibrio costi-ricavi, previsto dalla Rai, per la realizzazione del programma". Con queste motivazioni, come ...

L’impatto della pirateria in Spagna : per il calcio mancati ricavi per 285 milioni : Continua a calare l'impatto della pirateria in Spagna: l’accesso ai contenuti piratati è calato del 6%, mentre è sceso del 3,8% per il calcio. L'articolo L’impatto della pirateria in Spagna: per il calcio mancati ricavi per 285 milioni è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.