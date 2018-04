I raggi gamma solari si comportano in modo strano

A Bari bisturi a raggi gamma contro tumori cerebrali : Una metodica senza incisioni chirurgiche per i tumori cerebrali, che conserva i tessuti sani dell’encefalo individuando in una sola seduta piccole e medie lesioni. E’ il ‘bisturi a raggi gamma‘ di Anthea Hospital di Bari, struttura che fa parte di Gvm Care & Research, il Gruppo sanitario italiano presente in 9 regioni con 23 ospedali e 6 Poliambulatori. Il macchinario installato a Bari, accreditato con il Servizio ...