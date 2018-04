Hyundai lancia By Mobility | programma di mobilità anche per privati

Con Hyundai al Rally di Sardegna - Lanciato il contest AdvenTour 2018 : La Hyundai apre le porte agli amanti del Rally e lancia un concorso che offrirà la possibilità di partecipare da vicino al Rally di Sardegna , in programma dal 7 al 10 giugno 2018 . AdvenTour 2018 - questo il nome delliniziativa promozionale lanciata dal team di Alzenau - sarà attivo dal 20 aprile al 20 maggio e metterà in palio diversi premi, tutti collegati alla tappa italiana del Mondiale Rally .I premi. Con il contest AdvenTour 2018 , la Hyundai ...

Hyundai lancia un brand per le auto sportive ad alte prestazioni : 22 marzo 2018 - Novità per la Casa Hyundai: nuova sezione High Performance Vehicle & Motorsport, per aumentare la produzione di serie di auto ad alte prestazioni e vicine al mondo del Motorsport . La nuova divisione Hyundai ottimizzerà le strategie, la pianificazione, la vendita e il marketing del brand, sotto la guida di Thomas Schemera. Sarà il nuovo comparto di veicoli ...