Huawei sotto inchiesta degli Stati Uniti per vendite illegali in Iran

Huawei sotto indagine per violazione delle sanzioni contro l’Iran : Huawei sotto indagine da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense per possibili violazioni alle sanzioni disposte nei confronti dell'Iran. L'articolo Huawei sotto indagine per violazione delle sanzioni contro l’Iran proviene da TuttoAndroid.

Scatenato Huawei P9 Lite TIM in primavera : sotto con l’aggiornamento B367 : Buonissimi segnali quelli che stanno arrivando in questi minuti dagli utenti che hanno deciso di puntare su un Huawei P9 Lite TIM, visto che il modello brandizzato a distanza di un mese esatto dall'ultimo aggiornamento ufficiale ricevuto, vale a dire il cosiddetto "B366", sta iniziando a toccare con mano la patch B367. Proviamo dunque a fare chiarezza e mente locale su ciò che dobbiamo aspettarci dallo smartphone in questione una volta portato a ...

Huawei P8 Lite 2017 a prezzo sottocosto : 139 euro in un famoso volantino : Torna in offerta a prezzo sottocosto l’Huawei P8 Lite 2017, che sarà acquistabile ad un prezzo di soli 139 euro in un famoso volantino nazionale: i dettagli.Dopo avervi segnalato la possibilità di acquistare l’Huawei P10 Lite a prezzo sottocosto, se avete bisogno di uno smartphone android a basso costo (perché volete spendere poco o volete un muletto per un dispositivo principale) c’è Huawei P8 Lite 2017 in promozione.Huawei P8 ...

Huawei P10 Lite a prezzo sottocosto : a meno di 200 euro da metà aprile 2018 : Huawei P10 Lite sarà disponibile a prezzo sottocosto a partire dalla metà di aprile 2018: ecco quanto costerà in nel noto volantino nazionale di Carrefour.Segnaliamo a tutti coloro che hanno un budget di spesa non particolarmente elevato, intorno ai 200 euro, che a partire dal 11 aprile 2018 (e fino al 20 dello stesso mese) potranno acquistare a prezzo sottocosto l’Huawei P10 Lite.Huawei P10 Lite a prezzo sottocosto: ecco le condizioni del ...

Il successore dell’Huawei Mate 10 avrà lo scanner impronte digitale sotto il display? : Secondo recenti rumors il successore dell’attuale Huawei Mate 10 (la gamma Mate 11 o 20) dovrebbe utilizzare uno scanner delle impronte digitali sotto il display.Gli scanner per le impronte digitali posizionati sotto il display sono ormai una realtà, e questa tecnologia è sviluppata anche da Qualcomm che in collaborazione con l’azienda cinese Vivo l’ha mostrata al grande pubblico sul modello Vivo X20 Plus UD.Secondo quanto ...