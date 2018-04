Hockey su pista | Coppa Cers 2018 | il Breganze a caccia del primo trofeo internazionale

Il salernitano Massimo Giudice nuovo allenatore della nazionale femminile Hockey su pista : Il salernitano Massimo Giudice è il nuovo allenatore della nazionale femminile di hockey su pista. Dopo le dimissioni di Dario Rigo, ieri il Presidente delle Federazione Italiana Sport Rotellistici, Sabatino Aracu, ha conferito ufficialmente l'incarico al tecnico salernitano. Nato a Salerno nell'aprile del 1967, Giudice ha vissuto in Campania tutta la sua carriera di atleta, ...

Hockey pista - Massimo Giudice nuovo CT dell’Italia femminile. Succede al dimissionario Dario Rigo : Massimo Giudice è il nuovo CT della Nazionale Italiana femminile di Hockey pista. Il coach campano guiderà le azzurre già a partire dagli Europei che si disputeranno il prossimo ottobre in Portogallo e poi ai World Roller Games 2018 a Barcellona. Il tecnico è stato nominato da Sabatino Aracu, Presidente della Fedarazione, dopo le dimissioni di Dario Rigo per motivi personali in seguito al sesto posto ottenuto ai World Roller Games. Massimo ...

Hockey pista - Final Four Coppa Cers 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo e il tabellone : Un’italiana a caccia del primo trofeo internazionale della sua gloriosa storia. Il Breganze ha un chiodo fisso in testa e punta alla conquista della Coppa Cers 2017-2018, che vivrà il suo momento clou nel prossimo weekend, quando sabato 28 e domenica 29 aprile andrà in scena la Final Four. I veneti hanno vinto finora tutte le partite disputate nel torneo, ma hanno bisogno di altri due successi per sollevare al cielo il trofeo. Federico ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : il Lodi porta la serie col Viareggio in parità - il Forte dei Marmi allunga sul Breganze : Reazione da grande squadra per il Lodi in gara-2 delle Semifinali dei Playoff 2018 di Hockey su pista. I campioni d’Italia non hanno lasciato scampo al Viareggio, mettendo in chiaro le cose sin dall’inizio. Nella prima frazione è stato Querido ad aprire le danze dopo 13′, ma il vero mattatore è Verona, che ha siglato la rete del 2-0 prima dell’intervallo e poi si è scatenato nella ripresa, completando la sua personale ...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : blitz Forte dei Marmi a Breganze! Il Lodi cade sul campo del Viareggio : I campioni d’Italia crollano a Viareggio, il Forte dei Marmi piazza il colpaccio a Breganze. Si invertono i ruoli rispetto all’andamento dei quarti di finale per le due favorite per lo scudetto, che escono da gara-1 delle Semifinali dei Playoff 2018 con sensazioni opposte, pur con la consapevolezza di rappresentare ancora le due papabili contendenti per il titolo in vista della finale. Viareggio-Lodi 5-3 Il Viareggio dimostra di ...

Hockey su pista - Quarti Playoff 2018 : Forte dei Marmi in semifinale! Sconfitto 4-2 il Valdagno. Ora è sfida al Breganze : Il Forte dei Marmi è l’ultima semifinalista dei Playoff 2018 di Hockey su pista. I toscani hanno Sconfitto il Valdagno in gara-3, portando a casa una serie che sembrava essersi complicata irrimediabilmente dopo la sconfitta esterna e il pericolo scampato in gara-2 nei minuti finali tra le mura amiche. Stavolta, però, l’esperienza dei finalisti della passata edizione è stata determinante per indirizzare il Forte dei Marmi in ...

Hockey su pista - Quarti Playoff 2018 : Lodi - Breganze e Viareggio in semifinale! Il Forte dei Marmi si salva in extremis : Arrivano i primi verdetti dai Quarti dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista. Lodi, Viareggio e Breganze sono già qualificate per la semifinale, Forte dei Marmi e Valdagno si giocheranno tutto alla bella. Il Lodi si è garantito l’accesso alla semifinale battendo 10-3 il Monza e conquistando il punto decisivo nella serie contro un avversario coriaceo ma stanco a seguito di un finale di regular season di altissimo spessore. Il gol in ...

Hockey su pista - Quarti Playoff 2018 : super Valdagno - Forte dei Marmi ko! Lodi corsaro a Monza - il Viareggio espugna Bassano : Crolla il Forte dei Marmi in gara-1 dei Quarti di finale dei Playoff 2018 di Hockey su pista. I toscani incassano una pesante sconfitta sul campo del Valdagno, che prevale 2-1 nel primo incontro, e sono costretti a vincere entrambe le gare interne per sperare ancora di superare il turno e di strappare il pass per le semifinali. Fariza porta in vantaggio i padroni di casa a metà primo tempo, poi Romero trova il raddoppio a 12′ dalla fine ...

Hockey su pista - Eurolega 2018 : Follonica - il cuore non basta! Barcellona troppo forte - toscani fuori ai quarti : Il cuore non basta al Follonica per evitare l’eliminazione ai quarti di finale dell’Eurolega 2017-2018. Il Barcellona prevale 5-1 nel match di ritorno e passa il turno, ma il risultato non rispecchia l’equilibrio che per lunghi tratti caratterizza una sfida ricca di emozioni e di spettacolo. Il 3-3 dell’andata è solo un ricordo per le due squadre e il Follonica nelle prime battute paga a caro prezzo l’emozione, ...

Hockey su pista - Quarti Playoff 2018 : c’è il Monza sul cammino del Lodi - insidia Valdagno per il Forte dei Marmi - sfida equilibrata tra Bassano e Viareggio : Le migliori otto della massima serie a caccia del tricolore. I Playoff scudetto del campionato di Serie A1 2017-2018 di Hockey su pista entrano nel vivo domani, sabato 7 aprile, con gara-1 dei Quarti di finale della postseason, che si disputerà in casa delle squadre peggio classificate al termine della stagione regolare. I Quarti, al meglio di tre partite, vedranno confrontarsi le squadre in un’autentica battaglia, in cui soltanto in ...

Hockey su pista - Coppa Latina 2018 : l’Italia batte il Portogallo con un super Cocco ed è seconda! La Spagna perde con la Francia ma vince il torneo : L’Italia conclude la Coppa Latina 2018 in seconda posizione confermando il piazzamento dello scorso anno a Follonica e dimostrando di disporre di un bagaglio tecnico di assoluto spessore in prospettiva futura. Gli azzurri hanno sconfitto 6-4 il Portogallo nell’ultima partita che ha avuto luogo a Saint-Omer, bissando la vittoria contro i padroni di casa della Francia e trovando in Giulio Cocco uno straordinario protagonista con tre ...

Hockey su pista - Coppa Latina 2018 : l’Italia si riscatta e rifila un poker alla Francia. Gavioli in grande spolvero : L’Italia si riscatta alla grande dopo il passo falso contro la Spagna e porta a casa la vittoria contro i padroni di casa della Francia nella seconda partita della Coppa Latina 2018, torneo destinato alle nazionali Under 23, in corso di svolgimento a Saint-Omer tra venerdì 30 marzo e domenica 1 aprile. Gli azzurri guidati da Massimo Mariotti vanno sotto in avvio di gara ma salgono di tono col passare dei minuti e trovano in Gavioli un ...

Hockey su pista - Coppa Latina 2018 : Italia imprecisa e poco incisiva - la Spagna prevale nettamente all’esordio : Parte male l’avventura degli azzurri nella Coppa Latina 2018, torneo destinato alle nazionali Under23, in corso di svolgimento a Saint-Omer con la partecipazione di Italia, Francia, Portogallo e Spagna. L’Italia è stata sconfitta 2-6 dalla Spagna in un match senza storia, contraddistinto da un avvio eccellente degli iberici e dalla scarsa precisione su palla da fermo da parte dei ragazzi guidati dal ct Mariotti, che hanno fallito ben ...

Hockey pista - Play-off Serie A1 2018 : il tabellone completo. Programma - orari e tv : Non è prevista la diretta tv delle partite, che saranno trasmesse invece in diretta streaming alle ore 20.45 su LNH TV . Di seguito, il calendario e gli abbinamenti dei playoff scudetto 2018 di ...