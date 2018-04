Ho dato un taglio netto ai miei capelli dopo la fine di una storia e la mia vita è

huffingtonpost

(Di venerdì 27 aprile 2018) Questo blog è apparso la prima volta su HuffPost Us ed è stato tradotto da Milena SanfilippoMi svegliai come quelle persone che si vedono nei film, respiravo a fatica come se stessi affogando. Dall'altra parte della stanza intravedevo una luce che immergeva il mio monolocale in un bagliore sinistro. Allungai il braccio sul letto per svegliare il mio compagno.Lui non c'era. Ma certo che non c'era.All'improvviso, tutti gli eventi dei giorni precedenti mi travolsero di colpo. Avevo insistito perché tornasse a casa mentre era al lavoro. Ero un disastro, piangevo e tremavo. Erano state settimane di litigi, ma negli ultimi giorni si erano fatti più intensi.Lui voleva unameno esposta, e io continuavo a spiegargli che quando appari su Time Out New York e finisci in una miriade di articoli scritti dalla tua ragazza, sex writer, è praticamente impossibile. ...