Heather Parisi Vs Simona Ventura Video | una stretta di mano nel serale di domani?

Amici 2018 - Heather Parisi risponde a Simona Ventura : “Sei una vergogna” : La querelle tra Heather Parisi e Simona Ventura, entrambe membri della commissione esterna di Amici di Maria De Filippi, continua. Al centro della disputa c’è un concorrente, Biondo. Ieri, la Ventura ha detto la sua e a poche ore di distanza la Parisi ha risposto via Instagram: “Simona Ventura, tu hai utilizzato una notizia falsa, istigando all’odio ancora di più contro di me e contro la mia famiglia quando ti avevo avvertito ...

Minacce a Heather Parisi : ad Amici 2018 interviene anche la mamma di Biondo! : La lettera della mamma di Biondo è un altro importante tassello che si va ad aggiungere a tutto quello che è successo nell'ultimo periodo ad Amici 2018: il rapper è stato al centro delle critiche di due giudici in particolare - Heather Parisi ed Ermal Meta - e questo ha fatto storcere il naso ad alcune sue fan; la situazione è però degenerata quando, attraverso un video pubblicato su Instagram, la figlia di Heather Parisi ha espresso ...

Amici 2018 - la produzione interviene sul caso Heather Parisi-Biondo : Lo scontro di Biondo e Heather Parisi non potrebbe avere mai fine, anche dopo il comunicato di Amici 2018 rilasciato dalla Fascino PGT. Al giudice non piace nemmeno un po' il rapper e, ogni volta che ne ha occasione, glielo ripete senza problemi: Biondo, ormai, sa bene che non potrà mai colpirla e, nell'ultima puntata, ha fatto - secondo la Parisi - un errore madornale... usare l'auto-tune per correggere l'intonazione! Un altro pretesto ...

“Ecco cosa sei…”. Bordate contro Heather Parisi dopo le ultime polemiche nel corso di Amici. La cantante - sempre più nella bufera - presa di mira anche dalla collega vip. Che non le risparmia parole al veleno : la rissa-trash è servita : E meno male che soltanto pochi giorni fa la produzione di Amici 17 lanciava un appello attraverso un comunicato stampa ufficiale augurandosi che all’interno della trasmissione si respirasse un clima più sereno, invitando tra l’altro le parti coinvolte nelle ultime discussioni “a ritrovare un sereno spirito di partecipazione al programma”. Il riferimento era a Biondo e a Heather Parisi in seguito alle minacce di ...

