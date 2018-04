Hamilton | “ammiro Wenger | mi invitò ad allenarmi con Arsenal”

calcioweb.eu

(Di venerdì 27 aprile 2018) Non ci sono solo i motori nel cuore di Lewis, a Baku per il Gp dell’Azerbaijan, il 4 volte campione del mondo ha parlato della sua fede calcistica, quella per l’Arsenal e per il suo tecnico, ora al passo d’addio dopo 22 anni, Arsene. “L’ho sempre ammirato e un paio di volte ho avuto anche l’onore di incontrarlo. Mi ha chiesto di andare adcon la squadra, cosa che purtroppo non sono riuscito a fare, ma è sempre stato molto cordiale con me, è stato bello potergli parlare”. Il pilota della Mercedes ha voluto sottolineare la “lealtà” mostrata dal tecnico francese nei confronti del club: “Nonostante gli alti ebassi, i momenti positivi e quelli negativi,è sempre rimasto fedele ai suoi valori continuando a lavorare e portando avanti ciò in cui crede. E’ stato veramente ...