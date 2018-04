optimaitalia

: Grossi problemi Wind Tre in arrivo a causa di ZTE: trema anche Iliad? - OptiMagazine : Grossi problemi Wind Tre in arrivo a causa di ZTE: trema anche Iliad? - marco_bragazzi : @stanzaselvaggia Una cosa è certa, ci son persone che hanno dei problemi grossi, ma veramente grossi! - federica_lomi : #GF15 dopo il comunicato del GF sul mantenersi civili c'è chi pensa che fosse rivolto ad AIDA e che i provvedimenti… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Potrebbe arrivare a stretto giro una piccola tempesta perTre. Proprio nel periodo in cui tutto sembrava andare per il meglio per il brand che si è unificato lo scorso anno, dobbiamo prendere atto di alcuniche coinvolgono ZTE e che, di conseguenza, potrebbero avere delle implicazioni negativesu. Per chi non lo sapesse, ZTE è l'azienda che sta gestendo il processo di creazione della rete unica per le due compagnie telefoniche e che, allo stesso tempo, sta ricoprendo un ruolo sempre più importantecon l'operatore francese pronto all'esordio in Italia.Pochi giorni fa, sempre su queste pagine, vi avevamo riportato notizie incoraggianti a proposito diTre grazie alle novità giunte da Milano, con passi in avanti sul fronte della Rete unica di un certo peso. Ora un altro colpo di scena che potrebbe cambiare le carte in tavola a medio termine,se ...