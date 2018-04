Grooming | tutto il necessario per tre fine settimana diversi

gqitalia

(Di venerdì 27 aprile 2018) Caldo, ponti, voglia di mare e difuoriporta. Abbiamo scelto per voi tre perfetti beauty case da vacanza, con i prodotti che non possono proprio mancare. WEEK END IN CITTÀ D’ARTE Se siete in partenza per una città d’arte e unall’insegna della cultura, certamente anche la barba andrà curata. Il primo prodotto da mettere nel beauty è Safe Shave Bionike (9,90 euro). Una schiuma da barba corposa per una rasatura rapida e scorrevole e che riduce il rischio di tagli e arrossamenti. Per proseguire poi con la giusta idratazione, intensa e duratura, portate con voi Moisturizing Serumulsion Valmont (139 euro), il trattamento globale per il viso due in uno che combina la potenza di un siero al comfort di una crema. Il profumo da non dimenticare a casa, invece, è Eau de citron noir Hermes, la perfetta cologne da giorno e da notte (95 euro). WEEK END ...