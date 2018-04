tuttosport

: Griezmann spaventa l'Atletico Madrid: «Non so se l'anno prossimo sarò qui» - nedludhan : Griezmann spaventa l'Atletico Madrid: «Non so se l'anno prossimo sarò qui» -

(Di venerdì 27 aprile 2018) TORINO - ' Sono felice e questo è quello che conta di più per me. Non so se resterò il. Stiamo parlando con il club e vediamo cosa si può fare '. Così Antoinetorna a ...