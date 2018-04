Griezmann | “futuro? Sto parlando col club | vedremo”

calcioweb.eu

: Atletico Madrid, Griezmann: 'Futuro? Sto parlando con la società, vediamo' - - ItaSportPress : Atletico Madrid, Griezmann: 'Futuro? Sto parlando con la società, vediamo' - - TUTTOJUVE_COM : Griezmann: 'Il mio futuro? Stiamo valutando il da farsi con l'Atletico' - infoitsport : Decisivo, come sempre: Griezmann e un futuro tutto da scrivere, tra legami e sirene -

(Di venerdì 27 aprile 2018) “Sono felice, questo è quello che conta di più. Non so cosa accadrà il prossimo anno, colstiamo, vediamo”. Sono le parole di Antoine, il centrocampista offensivo dell’Atletico Madrid in gol ieri sera all’Emirates Stadium nell’1-1 tra l’Arsenal e i colchoneros nella gara di andata delle semifinali di Europa League disputata a Londra con gli spagnoli in inferiorità numerica per 80 minuti a causa dell’espulsione di Vrsaljko. “Spero di trovare un ambiente euforico al Wanda Metropolitano-prosegue il giocatore transalpinodel ritorno con la stampa spagnola-. Il titolo? Sappiamo come raggiungerlo e dobbiamo arrivarci. Nell’Atletico tutti i giocatori sono importanti. Per quanto mi riguarda sono felice e questo si vede poi in campo: lavoro, lotto, cerco sempre la via del gol”. (AdnKronos) L'articolo ...