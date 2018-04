Grande Fratello - Aida e Alberto sempre più vicini : 'Sei pronto a stupirmi?' : È inutile negarlo: c'è chiaramente del feeling tra Aida Nizar e Alberto, concorrenti del Grande Fratello 15. I due gieffini nelle ultime ore si sono mostrati sempre più vicini e complici: lo stesso Alberto, con l'entrata in gioco della prorompente spagnola, ha mostrato una nuova parte del suo carattere. E questo è stato notato davvero da tutti. Il bel biondino, rinominato Tarzan, è rilassato, sorridente e solare. Si è mostrato una valida spalla ...

Arriva il comunicato del Grande Fratello contro gli attacchi ad Aida - il video : Nelle ultime ore sul web non si fa altro che parlare di atti di bullismo che si sono verificati all'interno della casa del Grande Fratello. La concorrente Aida Nizar, infatti, è stata aggredita verbalmente dagli altri partecipanti per un motivo apparentemente banale. Come è iniziato tutto Durante questi giorni i i ragazzi all'interno della casa hanno deciso di preparare dei dolci per tutti. La concorrente Aida, che dal primo momento ha ...

Grande Fratello : rivelazione shock su un concorrente : Questa quindicesima edizione del Grande Fratello sta regalando importanti colpi di scena. Al timone del programma, per la quarta volta, vi è Barbara D'Urso nota per essere impegnata su due fronti televisivi come Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il pubblico più giovane ignora che la Carmelita nazionale, prima di essere una conduttrice, recitava nelle fiction di successo come la Dottoressa Giò ed Orgoglio. Per questa sua nuova avventura ha scelto due ...

Grande Fratello 2018 : Patrizia Bonetti in lacrime a causa di Aida Video : La nuova concorrente #Aida Nizar, anche se è entrata soltanto da quattro giorni nella casa della quindicesima edizione del reality show “Grande Fratello 2018 [Video]” prodotto da Endemol Shine Italy, ha gia' creato scompiglio in quanto, a causa sua una delle inquiline che si trova in nomination per tutta la settimana, ovvero #Patrizia Bonetti, ha avuto una reazione inaspettata. La reazione inaspettata di Patrizia Nel corso del secondo ...

Aida Nizar - Baie Dame squalificato?/ Provvedimento disciplinare al Grande Fratello 15 : il gruppo si spacca : Baie Dame sarà squalificato dopo il duro attacco ad Aida Nizar? Barbara D'Urso annuncia provvedimenti, il gruppo in Casa si spacca. Lucia Bramieri sbotta(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ La crisi di Lucia - le lacrime di Patrizia e la tortilla della pace : Grande Fratello 2018: la crisi di Lucia Orlando per il suo fisico, le lacrime di Patrizia Bonetti per il non rapporto con il padre e la tortilla della pace di Aida Nizar.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:15:00 GMT)

NINA MORIC E LUIGI FAVOLOSO IN CRISI/ Grande Fratello 2018 : "Sto guardando una persona che non conosco" : NINA MORIC e LUIGI Mario FAVOLOSO, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:47:00 GMT)

BAYE DAME - LITE CON AIDA NIZAR/ Sarà squalificato? Nuove accuse shock dalla spagnola al Grande Fratello : BAYE DAME squalificato dopo la forte LITE con AIDA NIZAR al Grande Fratello 15? Il web chiede provvedimenti mentre il gruppo organizza una trappola per la spagnola.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:50:00 GMT)

Nina Moric e Luigi Favoloso in crisi/ Grande Fratello 2018 : la showgirl torna a parlare sui social : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 21:35:00 GMT)

Grande Fratello : le riprese sono stata interrotte per un nuovo malore Video : Un altro preoccupante avvenimento ha scosso nelle ultime ore la Casa del #Grande Fratello, il Reality Show trasmesso su Canale 5 dal 2000, nel quale alcuni personaggi conosciuti o sconosciuti condividono la stessa casa e sono 24 ore su 24 ripresi da telecamere. La quindicesima stagione, iniziata il 17 aprile 2018, è condotta da Barbara D'Urso, che torna a fare la conduttrice del reality dopo ben 15 anni. Dopo la notizia del malore che ha colpito ...

Grande Fratello - brusco stop al bullismo su Aida : richiamo per i gieffini Video : Dopo 24 ore dal caos che si è scatenato nella Casa del #Grande Fratello, con una rissa sfiorata tra Baye Dame e #Aida Nizar, la produzione ha deciso di prendere una pozione netta. Nel pomeriggio di giovedì i concorrenti del reality show sono stati riuniti in salotto per poter leggere un comunicato ufficiale. 'Esiste un limite', legge Lucia Bramieri, scelta come portavoce per l'aspro richiamo del Gf15. Il pubblico e gli stessi autori non hanno ...

Baye Dame - ira di Barbara D'Urso : 'Atteggiamenti inaccettabili'. Attesi provvedimenti del Grande Fratello : A Pomeriggio 5 Barbara D'Urso affronta in prima persona la bufera che ha colpito il Grande Fratello in questi giorni, in merito agli episodi di bullismo nei confronti di Aida Nizar . Tranne Alberto e ...

Grande Fratello 15 : arriva il richiamo ufficiale Mediaset - ma di fatto nessuna squalifica - per adesso! : Grande Fratello 15: arriva il comunicato ufficiale Mediaset in merito a gravi atti di bullismo che si sono perpetrati ai danni della concorrente spagnola Aida Nizar ad opera di Baye Dame. Grande Fratello 15: richiamo ufficiale Mediaset per i concorrenti della Casa Nel pomeriggio del 26 aprile 2018 durante la messa in onda di Pomeriggio 5 la conduttrice Barbara D’Urso ha comunicato, le intenzioni del Grande Fratello in merito alla situazione ...

Nina Moric entra al Grande Fratello? L’indizio di Barbara d’Urso : Grande Fratello, il fidanzato di Nina Moric vicino a Patrizia: la modella croata entrerà nella Casa? Dopo Paola Di Benedetto, anche Nina Moric potrebbe entrare nella Casa del Grande Fratello. Un indizio è arrivato dalla conduttrice Barbara d’Urso, che a Pomeriggio 5 ha svelato quanto sta accadendo a Luigi Favoloso. Il fidanzato di Nina, dopo […] L'articolo Nina Moric entra al Grande Fratello? L’indizio di Barbara d’Urso ...