Grande Fratello 2018 | Patrizia Bonetti piange | Mio padre mi odia Luigi

Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più intimi nella casa al Grande Fratello : «Lui ci sta» : Dallo studio di Barbara D'Urso si lancia un appello a Nina Moric dopo le immagini del daytime andate in onda al Gf 15 . All'interno della casa, sembra proprio che il suo fidanzato si stia dando da ...

Grande Fratello 15 : Favoloso flirta con Patrizia Bonetti. La risposta social di Nina Moric : Grande Fratello 15: nuovi sviluppi, nuove dinamiche nuove prese di posizione. Nina Moric posta su Instagram la sua idea in merito a quello che sta succedendo tra il suo fidanzato Luigi Favoloso e l’altra gieffina Patrizia Bonetti. GF 15: Nina Moric lascia Luigi Favoloso? I gieffini Patrizia Bonetti e Luigi Favoloso sono sempre più vicini e non ci sarebbe nulla di male se non fosse che il giovane campano è fidanzato da quasi 5 anni con la bella ...

Il Web insorge al Grande Fratello 2018 : il bullismo contro Aida Nizar sarà punito : Non sono giorni facili al Grande Fratello 2018, Baye Dame potrebbe essere espulso per il comportamento aggressivo verso Aida Nizar, ma potrebbe non essere l'unico. Pare siano in arrivo provvedimenti vari per i concorrenti coinvolti nel disastro, perché non potrebbe essere chiamato altrimenti, avvenuto mercoledì mattina: insieme a Baye Dame, rischiano Danilo e Luigi più di altri, se non l'espulsione potrebbero essere mandati a un televoto flash ...

“Ci ha provato”. Mezzetti : la rivelazione su Maria De Filippi. Nella casa del Grande Fratello fioccano le confessioni. Adesso Tarzan l’ha sparata veramente grossa e racconta quel particolare sulla signora di Uomini e Donne : Nella casa del Grande Fratello ne succedono di tutti i colori. il programma è appena iniziato, ma gli inquilini hanno già iniziato a distinguersi in varie ‘trashate’ degne di nota, per gli amanti del genere. Ultimamente una lite furiosa tra Aida e Baye per via di un tiramisù ha fatto girare tutti i riflettori sul reality, un po’ in stile occhio di Mordor. Fatto sta che la cosa non è piaciuta a nessuno e che ...

Grande Fratello 2018 - ecco gli espulsi di lunedì : parla Simone Coccia Colaiuta! : Non sono giorni facili al Grande Fratello 2018, Baye Dame potrebbe essere espulso per il comportamento aggressivo verso Aida Nizar, ma potrebbe non essere l'unico. Pare siano in arrivo provvedimenti vari per i concorrenti coinvolti nel disastro, perché non potrebbe essere chiamato altrimenti, avvenuto mercoledì mattina: insieme a Baye Dame, rischiano Danilo e Luigi più di altri, se non l'espulsione potrebbero essere mandati a un televoto flash ...

Alessia Prete sviene al Grande Fratello 2018 : malore per la concorrente : Alessia Prete si è sentita male al Grande Fratello 2018, un bello spavento per chi seguiva la diretta da casa come per tutti gli altri concorrenti. Il malore di Alessia ha preoccupato tutti, ma per fortuna non si è trattato di nulla di grave e la ragazza non ha dovuto abbandonare il gioco, questo è giusto dirlo e chiarirlo sin da subito; siamo rimasti con il fiato sospeso fino a quando Alessia non è ricomparsa in Casa, in tutto il suo splendore ...

FEDERICA PANICUCCI CONTRO BARBARA D'URSO : E IL SUO Grande FRATELLO?/ A Mattino 5 : "Sto dalla sua parte" : FEDERICA PANICUCCI smentisce qualsiasi voce di acredine CONTRO BARBARA D'URSO: le due prime donne di Mediaset sono davvero in buoni rapporti? Ecco le dichiarazioni.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 11:39:00 GMT)

Arriva il comunicato del Grande Fratello contro gli attacchi ad Aida - il video Video : Nelle ultime ore sul web non si fa altro che parlare di atti di bullismo che si sono verificati all'interno della casa del #Grande Fratello. La concorrente Aida Nizar, infatti, è stata aggredita verbalmente dagli altri partecipanti per un motivo apparentemente banale. Come è iniziato tutto Durante questi giorni i i ragazzi all'interno della casa hanno deciso di preparare dei dolci per tutti. La concorrente Aida, che dal primo momento ha ...

Cristiano Malgioglio lascia il Grande Fratello? Dipende solo da Barbara D'Urso : Sono ore piuttosto delicate dentro e fuori la casa più spiata d'Italia: dopo il bruttissimo gesto di Baye Dame nei confronti di Aida Nizar, Cristiano Malgioglio avrebbe palesato la volontà di lasciare ...

Grande Fratello - malore per un concorrente della casa : ecco come sta : La concorrente del Grande Fratello 2018, Alessia Prete, dopo il malore è rientrata nella casa più spiata d'Italia e ha rassicurato tutti gli altri inquilini, affermando di aver avuto un bruciore di stomaco però adesso sta meglio. Poi, la concorrente del Gf ha aggiunto che questo bruciore potrebbe essere dovuto al troppo stress all'interno del reality, in quanto sono tutti molto stressati. Infatti, Alessia Prete dice che un po' tutti dovrebbero ...

Grande Fratello 15 - Alessia sviene e la regia chiude la diretta di Mediaset Extra : Incidente nella casa del Grande Fratello, che sta vivendo ore concitate a causa delle liti tra il gruppo e la spagnola Aida Nizar. Occupata nelle pulizie domestiche, verso mezzogiorno la piemontese Alessia Prete si è accasciata a terra a causa di un malore improvviso, ed è stata immediatamente soccorsa dagli altri inquilini. Alcuni hanno tentato di rianimarla alzandole le gambe, altri sono corsi in confessionale per allarmare la produzione.La ...

Bobby Solo attacca sua figlia Veronica Satti e il Grande Fratello : 'Usano il mio nome solo per fare ascolti' : Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace. Confermo quello che ho già detto: in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato se non da avvocati, carabinieri e cause penali'. Continuando ...

Nina Moric e Luigi Favoloso in crisi/ Grande Fratello 2018 : "Voi donne elemosinate sempre amore" : Nina Moric e Luigi Mario Favoloso, Grande Fratello 2018: “Una persona che non conosco, non so chi sia…”, la modella croata risponde così ad un commento su Instagram.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:50:00 GMT)

Grande Fratello - Bobby Solo spietato : la figlia Veronica Satti piange in diretta e lui la umilia : La figlia Veronica Satti piange disperata nella casa del Grande Fratello e suo padre, Bobby Solo , replica freddo, durissimo, su Spy. La rottura famigliare tra i due è nota, sollevata in tv da varie ...