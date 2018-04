Gp Azerbaigian | Raikkonen | ' Sono soddisfatto'

askanews

(Di venerdì 27 aprile 2018) Roma, 27 apr. , askanews, Secondo tempo per Kimi, dietro a Ricciardo, nelle prove libere 2 di Baku. 'contento per come è andata dice a Sky sport il pilota della Ferrari La prima sessione non è stata semplice. Ho voluto dei cambiamenti maggiori rispetto al solito: è stata una decisione giusta …