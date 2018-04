Governo | Toninelli | ' La questione Salvini è chiusa | ha tradito i suoi elettori'

CONSULTAZIONI FICO - Governo PD-M5S/ Toninelli - “con Di Maio premier” : Renzi ‘guarda’ alle Elezioni anticipate : CONSULTAZIONI GOVERNO, FICO "dialogo avviato tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Gli scenari del giorno dopo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:50:00 GMT)

Governo - Toninelli a base M5s : “Dialogo? Strategia dichiarata”. Il No di Calenda (Pd) : “Programma sarebbe di Grillo e Caseleggio” : Il giorno delle nuove consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico, si aprono con le dichiarazioni di Danilo Toninelli all’ingresso di Montecitorio. La base M5S rumoreggia contro un accordo con il PD? “Non sono d’accordo. Stiamo facendo esattamente quello che diciamo da prima della campagna elettorale: cioè un appello a tutte le forze politiche nel caso in cui non avessimo avuto il 51%. Il contratto – ...

Governo - Toninelli : “Aspettiamo la risposta della direzione Pd. Se sarà positiva - parleremo di temi” : “Se ci fidiamo del Pd o pensiamo sia soltanto un bluff? Noi ci fidiamo solo di noi stessi”. Così il capogruppo M5s al Senato Danilo Toninelli, dopo le consultazioni alla Camera con Roberto Fico, il dialogo aperto con i dem e la chiusura alla Lega di Salvini da parte di Di Maio. “Sullo stop alle trattative con la Lega non ci ripensiamo, la chiusura è definitiva”, ha spiegato Toninelli, escludendo l’ipotesi di ...

Governo - Toninelli : “Spero che il Pd faccia passo avanti. Veto su Renzi? Se firmiamo contratto m’importa poco che ci sia o no” : “Spero che il Pd, anche su sollecitazione del presidente della Repubblica faccia un passo in avanti”. Mentre il mandato esplorativo di Maria Elisabetta Alberti Casellati va verso il fallimento definitivo, il grillino Danilo Toninelli ha iniziato a rilanciare l’altro fronte. E intervistato da Rtl 102.5, si è rivolto direttamente ai democratici: “Ci sono temi comuni”, ha detto. Ma anche: “I veti che il Pd ci sta ...

Governo : Toninelli - mai con Berlusconi - spero Pd faccia passo avanti : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – “Non possiamo scrivere il contratto” di Governo “con Berlusconi. E’ praticamente impossibile. Ci sono divergenze programmatiche enormi con Berlusconi. Che cosa andiamo a fare con un personaggio che appartiene al passato, con cui non abbiamo convergenze? Non siamo autolesionisti”. A ribadirlo, ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, è il capogruppo M5S a Palazzo Madama Danilo ...

Governo : Toninelli - matrimonio con Lega? Fosse per noi già al tavolo : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Il matrimonio tra Movimento Cinque Stelle e la Lega s’ha da fare o no? “Se Fosse per il Movimento Cinque Stelle questo matrimonio, che vedo come un contratto di Governo con tanti punti, saremmo già al tavolo per scriverlo”. Lo dice, ai microfoni di Non Stop News su Rtl 102.5, il capogruppo M5S a Palazzo Madama Danilo Toninelli.“Purtroppo Salvini è a un bivio e quando venerdì, al termine ...

