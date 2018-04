Salvini scaricherà BerlusconiPronto al Governo con Di Maio L'annuncio dopo il voto in Friuli : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lasciare Palazzo Chigi a Di Maio Segui su affaritaliani.it

Salvini : Governo Pd-M5s?Zero possibilità : 11.02 "Le percentuali di un governo tra Pd e Cinquestelle sono pari a zero: è un accordo contro natura e soprattutto una presa in giro agli italiani". Così il leader Lega,Salvini,a Spilimbergo (PN). "Se Berlusconi si accorge oggi che la Lega è più forte di Forza Italia, ben arrivato", ha aggiunto. Salvini non lascerà Berlusconi:"Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella". Abbiamo "vinto con un programma comune e siamo ...

Governo - Salvini 'L asse Pd-5Stelle Una telenovela stucchevole' : ROMA - Il patto non sarà rotto. 'Non accadrà: non lascio Silvio Berlusconi'. Matteo Salvini continua a seguire la stella polare che lo orientato nelle ultime, convulse, settimane politiche: l'unità ...

Salvini : 'Alleanza di Governo Pd-M5S? Zero per cento di possibilità' : "Le percentuali di un governo tra Pd e Cinquestelle sono pari a Zero: è un accordo contro natura e soprattutto una presa in giro agli italiani". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Fossi ...

Governo - Salvini : non lascerò Berlusconi : Spilimbergo , Pn, , 27 apr. , askanews, - "I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà, non vedo perché dovrei cambiare idea ...

Governo - Salvini : “Non tradisco Berlusconi”. Poi attacca l’alleanza Pd-M5s : “Nessuna credibilità” : “I giornali di oggi dicono che lunedì lascerò Berlusconi? Capisco perché vendano sempre di meno. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e vado avanti con quella squadra”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in Friuli Venezia Giulia per il tour elettorale in vista delle Regionali di domenica. L'articolo ...

Governo - il retroscena che cambia tutto : "Salvini pronto alla svolta" : Il retroscena è clamoroso: nonostante Luigi Di Maio (su richiesta esplicita del Pd) abbia dichiarato che il "forno" con la Lega è ormai chiuso, tutto potrebbe cambiare dopo le elezioni...

Governo - Toninelli : 'La questione Salvini è chiusa - ha tradito i suoi elettori' : ... serve spirito nuovo nel partito' Consultazioni, Fico: 'Mandato ha avuto esito positivo' Di Maio premier punto irrinunciabile? 'Di Maio premier punto irrinunciabile? Non per noi come forza politica, ...

Governo - Giletti : “Salvini e Di Maio uomini nuovi? Illusione. Renzi è il dominus - assieme a Berlusconi tornato centrale nella politica” : Massimo Giletti ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (La7) commenta la situazione politica del paese: “Abbiamo vissuto due mesi nell’illusione che ci fossero due uomini nuovi Salvini e Di Maio mentre ci rendiamo conto che il vero dominus è Renzi” L'articolo Governo, Giletti: “Salvini e Di Maio uomini nuovi? Illusione. Renzi è il dominus, assieme a Berlusconi tornato centrale nella politica” proviene ...

Governo M5S-Pd? Salvini : telenovela - italiani ostaggio. Non chiudo a Di Maio : Sull'ipotesi di un Governo MoVimento 5 Stelle-Pd intervengono Matteo Salvini e l'alleato Silvio Berlusconi il quale non crede che:Pd e M5s riusciranno a raggiungere un accordo per la formazione di un Governo" L'ex Cav ribadisce il suo ritornello: dalle urne, il 4 marzo scorso, è uscita vincitrice la coalizione di centrodestra.Il leader della Lega Matteo Salvini in una nota spiega invece che lui non è un traditore degli elettori ma nemmeno ...

Governo - Sallusti : “Minacce a Salvini? Gli consigliamo solo di non regalare i voti del centrodestra ai 5 Stelle” : Alessandro Sallusti, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo (La7): ‘Al Giornale non abbiamo nel cassetto foto compromettenti di Salvini o altro, semplicemente sul quotidiano dal 5 marzo gli consigliamo tutti i giorni di non regalare i voti del centrodestra a un Governo con i 5 Stelle” L'articolo Governo, Sallusti: “Minacce a Salvini? Gli consigliamo solo di non regalare i voti del centrodestra ai 5 ...

Pd-M5S? Gara a fagocitarsi Governo sulla carta impossibile E Matteo Salvini si frega le mani : Il Governo M5s-Pd, fino a pochissimo tempo fa ritenuto un autentico ossimoro, compie qualche passo avanti sulla via della formazione. Roberto Fico ha dichiarato ottimisticamente che il suo compito ha avuto buon fine e che il dialogo si è avviato. Segui su affaritaliani.it

Matteo Salvini - l'indiscrezione : 'Speriamo che Berlusconi...'. Governo con Di Maio - si riapre tutto : 'Non chiudo al Movimento 5 Stelle '. Nel giorno dell'avvicinamento 'ufficiale' tra grillini e Pd, Matteo Salvini mostra ottimismo e, in generale, si respira l'aria del 'tutto è ancora possibile'. ...

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Governo, M5s-Pd: prove di intesa | Fico ottimista, renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del Governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il […]