Governo | per il M5S è meglio stare all’opposizione

La deputata di Forza Italia Laura Ravetto a L'aria che tira (la7) offre il suo punto di vista dopo la conclusione del mandato esplorativo di Roberto Fico, nel dibattito con Emanuele Fiano (PD)

Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lanciare un nuovo rassemblement di destra

Salvini : 'Alleanza di Governo Pd-M5S? Zero per cento di possibilità' : "Le percentuali di un governo tra Pd e Cinquestelle sono pari a Zero: è un accordo contro natura e soprattutto una presa in giro agli italiani". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Fossi ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : 'Speriamo che Berlusconi...'. Governo con Di Maio - si riapre tutto : 'Non chiudo al Movimento 5 Stelle '. Nel giorno dell'avvicinamento 'ufficiale' tra grillini e Pd, Matteo Salvini mostra ottimismo e, in generale, si respira l'aria del 'tutto è ancora possibile'. ...

Def - per il Governo l'Italia continua a crescere anche nel 2018 : Il titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha dettagliato in conferenza stampa che la crescita per il 2017 si è attestata all'1,5% e che tale livello è confermato per il 2018: 'Questo riflette un ...

Def. Ieri il Governo ha approvato il Documento di economia e finanza. Più che i numeri sui conti pubblici, contano le parole di Gentiloni e Padoan.

Le condizioni necessarie e sufficienti per avere l'appoggio del Pd in un eventuale Governo Lega-M5s : ...avrebbero di certo contribuito a rendere la democrazia italiana un po' più chiara e comprensibile agli elettori che hanno votato qualche giorno fa e a quanti ci guardano dal resto del mondo.

Ieri è stato approvato il Documento di economia e finanza a politiche invariate. Più che i numeri sui conti pubblici, contano le parole di Gentiloni e Padoan.

Live Trattative governo: segui in diretta la giornata Nella giornata di ieri Roberto Fico ha concluso il secondo giro di consultazioni, incontrando prima il Partito Democratico e poi il Movimento 5 Stelle. Al termine dei colloqui con i partiti, nel corso del pomeriggio, il Presidente della Camera si è recato al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo stato dei fatti. Dopo aver parlato con Mattarella, Fico si è

FICO - ASSE M5S-PD PER Governo : ESITO POSITIVO?/ Consultazioni - minoranza dem chiede di accelerare : Consultazioni GOVERNO, FICO "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:33:00 GMT)

Roma, 26 apr. (AdnKronos) – "Nessuno minaccia nessuno, nessuno ha paura del voto, semplicemente occorre discutere del merito delle cose e io mi auguro che nel Pd anche Renzi possa darci una mano a trovare una soluzione". Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla Camera, su Tiscali.it.

Negoziato ponte per il Governo : Roma. "Da lunedì, con i risultati del Friuli, con il centrodestra che si afferma e il Pd che arretra, cambia di nuovo tutto", dice Lorenzo Fontana, il vicesegretario della Lega, con l'aria di chi ...