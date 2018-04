Governo | Pd valuta apertura | Renzi pronto a tornare in campo

Governo : Morassut (Pd) - valutare convergenza con M5S contro destra : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – ‘Probabilmente senza un Governo Badoglio e coi monarchici non ci sarebbero state la Liberazione e la Costituzione. è da vedere se Togliatti sia stato ideatore o traduttore della ‘Svolta di Salerno’ (aprile ’44) ma è un fatto che solo pochi mesi prima un Governo coi monarchici era improponibile. Per reggere quella svolta, però, ci voleva un altro partito. Rifondato. Non sarebbe bastata la ...

Trattative Governo : Mattarella scioglie le riserve e valuta due opzioni [LIVE] : LIVE t rattative governo: scintille tra Di Maio e Salvini 8:16 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, entro domani il Presidente Sergio #Mattarella proverà a ...

Mattarella valuta due strade per superare in settimana lo stallo sul Governo : Dal Quirinale si continuano a registrare queste fibrillazioni e la preoccupazione sulla divaricazione in politica estera non è l'ultimo dei problemi. Intanto si attende che termini il weekend. Verona ...

Mattarella valuta due strade per superare in settimana lo stallo sul Governo : La crisi siriana irrompe nel panorama politico nazionale: i partiti sentono l'urgenza delle prossime decisioni ma i veti restano incrollabili e le divisioni in politica estera creano nuovi solchi tra vecchi alleati e inedite convergente tra ex avversari. Per questo mentre segue in contatto con il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni l'evolversi della crisi internazionale, Sergio Mattarella non ritiene opportuno modificare il timing ...

M5S - un algoritmo per il Governo. Ecco il prof di Di Maio che valuta l'affinità con Lega e Pd : 'La nostra idea non è che si governa con il primo che ci sta e siamo consapevoli delle differenze tra Lega e Pd - è il ragionamento di Di Maio - Ma si governa con la forza politica con la quale, in ...

M5s in Europa valuta l’ipotesi di formare un gruppo con il partito di Macron : “Ma prima dipende dalla partita del Governo” : I contatti ufficiali ancora non ci sono. Ma lo spazio è aperto e si è alzato un alito di vento che può provocare mareggiate anche in Italia: il Movimento Cinque Stelle a Bruxelles sta valutando di formare un gruppo insieme a En Marche, fondato dal presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Per il post-voto del 2019, quando non ci saranno più gli attuali alleati euroscettici inglesi, i grillini hanno in testa un altro piano. “Non ...

Di Maio valuta possibili alleanze per il nuovo Governo : Si cerca una via per uscire dallo stallo. Il capo politico del M5s: "Siamo già al lavoro su una proposta. Pronti a...

Cresce Pil e cala debito; M5S presenta squadra Governo; Latina - Minniti : Troppe sottovalutazioni : L'Istat conferma le stime positive del governo e certifica che il prodotto interno lordo italiano e' cresciuto dell'1,5% nel 2017. 'Sono dati molto incoraggianti per la nostra economia, non solo perche' confermano una crescita finalmente rilevante' ma anche perche' 'cala il debito pubblico', commenta il premier Paolo Gentiloni che raccomanda alle forze politiche di non ...

Turchia - Governo valuta castrazione chimica per i pedofili : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva invocato per i pedofili "le pene più dure". Oggi, una commissione formata da sei ministri dei governo si è riunita per redigere alcune proposte di legge per rendere più servere le pene nei confronti di chi molesta o compie abusi a danni di bambini.La Turchia sta valutando l'introduzione della castrazione chimica per i pedofili e tutti i responsabili di aggressioni sessuali sui ...

Alitalia - il Governo valuta l’ipotesi Fs : Oggi a Roma vertice Cerberus-commissari - A breve il lancio dei primi voli «shuttle» per Londra...