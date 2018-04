Governo Pd-M5S | contratto chiaro o sarà un flop I leader schiavi dei social

Governo - avviato il dialogo Pd-M5s. Mattarella aspetta fino al 3 maggio. Gelo di Renzi : 'il mio mandato si chiude con esito positivo' ha detto ieri il presidente della Camera Fico, dopo aver riferito al quirinale sugli esiti della sua esplorazione. Mattarella adesso attendera' la ...

Pd-M5S? Gara a fagocitarsi Governo sulla carta impossibile E Matteo Salvini si frega le mani : Il Governo M5s-Pd, fino a pochissimo tempo fa ritenuto un autentico ossimoro, compie qualche passo avanti sulla via della formazione. Roberto Fico ha dichiarato ottimisticamente che il suo compito ha avuto buon fine e che il dialogo si è avviato. Segui su affaritaliani.it

Lega - il brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Strano che ora che si parla del Governo Pd-M5s...' : Dalla Lega un brutto sospetto su Sergio Mattarella : 'Strano che quando bisognava consultarsi sul governo M5S-Lega - riflettono gli uomini di Matteo Salvini , secondo un retroscena del Messaggero - ...

Governo col M5S? Ecco la mappa interna al PD di favorevoli e contrari al dialogo Video : Negli ultimi giorni si sta facendo sempre più largo la possibilita' dell'avvio di un dialogo fra M5S e #Pd per la formazione di una possibile maggioranza [Video] di Governo. Fra i passaggi decisivi per comprendere se sara' realmente possibile quantomeno l'inizio delle trattative vi è la Direzione nazionale del PD che si svolgera' il prossimo giovedì 3 maggio a Roma. E' da questo punto di vista interessante dare un'occhiata alla composizione ...

Le condizioni necessarie e sufficienti per avere l'appoggio del Pd in un eventuale Governo Lega-M5s : ...avrebbero di certo contribuito a rendere la democrazia italiana un po' più chiara e comprensibile agli elettori che hanno votato qualche giorno fa e a quanti ci guardano dal resto del mondo.

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del Governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi.

Governo - Fico : 'C'è dialogo tra M5s e Pd' - ma i renziani restano contrari - Di Maio chiude con la Lega : "C'è dialogo tra Pd e M5s , il mio mandato si chiude con esito positivo ". Così Roberto Fico dopo aver riferito al Quirinale. Per tirare le somme bisognerà però attendere il 3 maggio quando si terrà ...

Governo : Calenda - alleanza politica con M5S errore esiziale per Pd : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Non è una minaccia, ci mancherebbe. Come molti altri militanti ritengo alleanza politica con M5S errore esiziale”. Lo scrive su twitter il ministro Carlo Calenda rispondendo a un utente che lo aveva sollecitato così: “Mi sfugge la ‘minaccia’ di @CarloCalenda di dimettersi dal Pd (che ruolo ricopre esattamente??) qualora dovesse fare accordo con 5s. Può illuminarmi, ...