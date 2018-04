Governo | mandato esplorativo di Fico conclusosi con esito positivo

Governo : Fico chiude mandato - ora Mattarella aspetta confronto M5S-Pd/Adnkronos : Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Non cambia la linea del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla conduzione del processo per arrivare alla formazione di un nuovo Governo. Sono partiti e schieramenti che nel confronto al loro interno e tra di essi debbono fornire al Capo dello Stato gli elementi per valutare se, in che modo e con quale maggioranza possa nascere un nuovo esecutivo. Dopo l’esito dell’esplorazione del ...

Pd-M5S - Martina : fatti passi avanti Di Maio : sì a contratto di GovernoFico : mandato finito - dialogo è aperto : La delegazione del Pd registra progressi nel confronto con il M5S. Il partito deciderà «collegialmente» in direzione la prossima settimana. Di Maio sollecita il confronto

Governo - Fico da Mattarella : 'Mandato esplorativo positivo - Ora si aspetta l'esito della direzione Pd' : "Il mandato esplorativo ha avuto un esito positivo, si conclude qui". Lo ha detto Roberto Fico al termine dell'incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il prossimo appuntamento ...

Governo - Fico al Quirinale : “Finito il mandato esplorativo con esito positivo : il dialogo tra M5s e Pd è avviato” : “Il mandato esplorativo che mi ha affidato il presidente della Repubblica ha avuto un esito positivo, si conclude qui oggi”. Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico, al termine dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel quale ha illustrato i risultati delle sue consultazioni con le delegazioni del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle. “Aspettiamo – prosegue Fico – ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Ora tocca al MoVimento 5 Stelle : 13.15 - Con un po' di ritardo sulla tabella di marcia, la delegazione del MoVimento 5 Stelle è appena giunta a Montecitorio per il secondo giro di consultazioni col Presidente della Camera Roberto Fico. Insieme a Luigi Di Maio ci sono ancora Danilo Toninelli e Giulia Grillo. L'incontro non dovrebbe durare più di 30 minuti.#Consultazioni2018: il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio la delegazione del @Mov5Stelle. ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Concluso l'incontro con il Pd. Alle 13 il M5S : 11.45 - Tra poco, dopo una breve pausa, Roberto Fico riceverà la delegazione del Movimento 5 Stelle per l'ultimo appuntamento di questo giro di consultazioni.11.38 - Dopo un saluto al Presidente Emerito Giorgio Napolitano, ricoverato in ospedale, Maurizio Martina ha conferma un passo avanti e anticipato che ogni decisione finale sarà presa il prossimo 3 maggio durante l'incontro con la direzione nazionale del Partito Democratico (CLICCA QUI ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il Pd : 11.05 - Il colloquio a Montecitorio è iniziato. La delegazione del Partito Democratico è composta da Maurizio Martina, Graziano Delrio, Matteo Orfini e Andrea Marcucci.#Consultazioni2018: il Presidente @Roberto_Fico incontra in questo momento a Montecitorio la delegazione del @pdnetwork. Al termine dell'incontro le dichiarazioni saranno trasmesse in diretta sul canale satellitare e la WebTv della Camera: https://t.co/3IiizWHydO ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>Alle 11 incontro con il Pd : 25 aprile 2018 - Il Presidente della Camera Roberto Fico ha cominciato oggi il calendario della seconda giornata di incontri per il mandato esplorativo che gli ha conferito il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.Dopo gli incontri di ieri, alle 11.00 di domani, giovedì 26 aprile, Fico riceverà la delegazione del Partito Democratico e subito dopo, alle 13.00, incontrerà quella del Movimento 5 Stelle. Roberto Fico, stando a quanto ...

Governo - mandato esplorativo a Roberto Fico<br>In corso l'incontro con il M5S : Ore 18:00 - La delegazione del MoVimento 5 Stelle composta da Luigi Di Maio e i capigruppo di Senato e Camera Danilo Toinelli e Giulia Grillo è arrivata a Montecitorio per incontrare Roberto Fico.Ore 15:41 - Il prossimo appuntamento è per l'incontro del Presidente della Camera Roberto Fico con la delegazione del MoVimento 5 Stelle, i suoi compagni di partito Luigi Di Maio, Danilo Toninelli e Giulia Grillo. l'incontro è fissato per le ore ...