Governo | M5s-Pd | prove di intesa | Fico ottimista | renziani pronti alle barricate | Di

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : M5S e PD - prove di Governo. E. League - ok Atletico e Marsiglia (2 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: M5S e PD, prove di Governo. Europa League, ok Atletico Madrid (pari con l'Arsenal in 10) e Marsiglia (2-0 al Salisburgo) (27 aprile 2018)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 05:46:00 GMT)

Fico - Governo M5s-Pd : "Dialogo avviato"/ Consultazioni - Salvini a Di Maio : "Non chiudo la porta" : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 00:41:00 GMT)

Governo - Fico : 'C'è dialogo tra M5s e Pd' - ma i renziani restano contrari - Di Maio chiude con la Lega : "C'è dialogo tra Pd e M5s , il mio mandato si chiude con esito positivo ". Così Roberto Fico dopo aver riferito al Quirinale. Per tirare le somme bisognerà però attendere il 3 maggio quando si terrà ...

Governo : Calenda - alleanza politica con M5S errore esiziale per Pd : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Non è una minaccia, ci mancherebbe. Come molti altri militanti ritengo alleanza politica con M5S errore esiziale”. Lo scrive su twitter il ministro Carlo Calenda rispondendo a un utente che lo aveva sollecitato così: “Mi sfugge la ‘minaccia’ di @CarloCalenda di dimettersi dal Pd (che ruolo ricopre esattamente??) qualora dovesse fare accordo con 5s. Può illuminarmi, ...

Berlusconi : “Di Maio su Mediaset? ?Da esproprio proletario!”/ Così M5s lancia segnali al Pd per il Governo? : Berlusconi: “Di Maio su Mediaset? Da esproprio proletario!”. Così M5s lancia segnali al Pd per il Governo? Rispolverano l'antiBerlusconismo, ma il leader di Forza Italia risponde(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:04:00 GMT)

Meloni : Governo M5S-Pd - Italia in piazza : 19.54 "Nel caso ci fosse un ipotetico governo M5s e Pd,faremo un'opposizione durissima. Inviteremo gli Italiani in piazza, perché sarebbe una decisione che va contro la loro volontà". Così Giorgia Meloni, leader FdI, a Pordenone. "Con l'esito delle elezioni di domenica in Fvg avremo un'ulteriore conferma di quello che gli Italiani vogliono, ma soprattutto di quello che non vogliono: il Pd", aggiunge Meloni parlando riferendosi alla vittoria ...

Pierluigi Bersani - la profezia sul Governo tra M5s e Pd : 'I grillini andranno con Lega - sono obbligati' : Concluso il mandato esplorativo di Roberto Fico, la prospettiva di un governo tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico sembra sempre più inevitabile. Certo l'ipotesi di un governo "del presidente" non è ancora del tutto tramontata, visto che tutto dipenderà dalla Direzione Pd del 3 maggio, del cui esito è quasi impossibile fare una previsione.A sentire tanto le parole di Fico che quelle poco prima di Maurizio Martina, il dialogo tra ...

Governo - Salvini : 'Italiani ostaggio liti Pd e ambizioni potere M5s' : "Gli italiani sono in ostaggio dei litigi del Partito democratico e delle ambizioni di potere dei Cinque Stelle, alla faccia del voto che ha premiato la Lega e il centrodestra. Roba da matti". Lo ...

Berlusconi : non credo in accordo M5S-Pd per Governo : Udine, 26 apr. , askanews, 'Non credo che arriveranno ad un accordo Movimento 5 Stelle e Pd, che è nostro avversario ma è certamente un partito democratico'. Così Silvio Berlusconi, incontrando i ...

Governo M5s-Pd - la rivolta dei renziani : “Diremo no in direzione - non svenderemo nostri valori” : La possibilità di confrontarsi con il M5s e trovare un accordo di Governo verrà votata dalla direzione del Pd del 3 maggio, ma una grossa fetta di esponenti dem (soprattutto renziani) è in rivolta e ha già annunciato di essere contraria e di votare 'no' a questa ipotesi.Continua a leggere

Governo : Fico chiude mandato - ora Mattarella aspetta confronto M5S-Pd/Adnkronos : Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Non cambia la linea del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla conduzione del processo per arrivare alla formazione di un nuovo Governo. Sono partiti e schieramenti che nel confronto al loro interno e tra di essi debbono fornire al Capo dello Stato gli elementi per valutare se, in che modo e con quale maggioranza possa nascere un nuovo esecutivo. Dopo l’esito dell’esplorazione del ...