Governo | Laura Ravetto Forza Italia | “Di Maio fallirà | la sua è una mossa fatta per

Elezioni - Grasso illustra la sua squadra di Governo : “Laura Boldrini agli Esteri. Interni? Tengo l’interim” : “Il ministro dell’Economia è facile: abbiamo la senatrice Cecilia Guerra che ha fatto il sottosegretario in passato e che è espertissima nei problemi di economia e finanza. Rossella Muroni, ex presidente di Legambiente, la metterei allo Sviluppo Economico per rilanciare l’economia circolare, quelle fonti di energia rinnovabile che possono dare uno sviluppo economico con lavoro pulito, trasparente e sicuro. Laura Boldrini agli Esteri e Anna ...