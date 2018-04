Governo con i 5 Stelle | nel Pd si apre spiraglio nel muro di Renzi

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Governo, M5s-Pd: prove di intesa | Fico ottimista, renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla Il segretario reggente del Partito democratico conferma l’apertura al M5s per la formazione del Governo. “Riconosciamo passi in avanti importanti”. Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il […]

Governo - M5s-Pd : prove di intesa | Fico ottimista - renziani pronti alle barricate | Di Maio chiude con la Lega ma Salvini non molla : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del Governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi.

SPY FINANZA/ Draghi e la bugia che conferma un Governo del Presidente : Continuare a spacciare l'eurozona come un sistema economico non solo sano ma in continua a costante ripresa e la nuova bugia di Mario Draghi, dice MAURO BOTTARELLI(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:03:00 GMT)SPY FINANZA/ Gli interessi di Usa e Fed sul prezzo del petrolio, di M. BottarelliNUMERI/ Voto tra un anno e governo del Presidente: intanto l'Italia non cresce..., int. a M. Deaglio

Fico - Governo M5s-Pd : "Dialogo avviato"/ Consultazioni - Salvini a Di Maio : "Non chiudo la porta" : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 00:41:00 GMT)

FICO - ASSE M5S-PD PER Governo : ESITO POSITIVO?/ Consultazioni - minoranza dem chiede di accelerare : Consultazioni GOVERNO, FICO "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 22:33:00 GMT)

Governo - Fico : 'C'è dialogo tra M5s e Pd' - ma i renziani restano contrari - Di Maio chiude con la Lega : "C'è dialogo tra Pd e M5s , il mio mandato si chiude con esito positivo ". Così Roberto Fico dopo aver riferito al Quirinale. Per tirare le somme bisognerà però attendere il 3 maggio quando si terrà ...

Governo : Calenda - alleanza politica con M5S errore esiziale per Pd : Roma, 26 apr. , AdnKronos, 'Non è una minaccia, ci mancherebbe. Come molti altri militanti ritengo alleanza politica con M5S errore esiziale'. Lo scrive su twitter il ministro Carlo Calenda rispondendo a un utente che lo aveva sollecitato così: 'Mi sfugge la 'minaccia' di @CarloCalenda di dimettersi dal Pd ,...

Consultazioni Fico - Governo M5s-Pd : esito positivo?/ Dem verso no : Renzi scommette sull'asse Di Maio-Salvini : Consultazioni Governo, Fico "dialogo avviato e positivo tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Salvini, "io ci sono"(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:23:00 GMT)

Governo : Calenda - alleanza politica con M5S errore esiziale per Pd : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Non è una minaccia, ci mancherebbe. Come molti altri militanti ritengo alleanza politica con M5S errore esiziale”. Lo scrive su twitter il ministro Carlo Calenda rispondendo a un utente che lo aveva sollecitato così: “Mi sfugge la ‘minaccia’ di @CarloCalenda di dimettersi dal Pd (che ruolo ricopre esattamente??) qualora dovesse fare accordo con 5s. Può illuminarmi, ...

Berlusconi : “Di Maio su Mediaset? ?Da esproprio proletario!”/ Così M5s lancia segnali al Pd per il Governo? : Berlusconi: “Di Maio su Mediaset? Da esproprio proletario!”. Così M5s lancia segnali al Pd per il Governo? Rispolverano l'antiBerlusconismo, ma il leader di Forza Italia risponde(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:04:00 GMT)

Pierluigi Bersani - la profezia sul Governo tra M5s e Pd : 'I grillini andranno con Lega - sono obbligati' : Concluso il mandato esplorativo di Roberto Fico, la prospettiva di un governo tra Movimento Cinque Stelle e Partito democratico sembra sempre più inevitabile. Certo l'ipotesi di un governo "del presidente" non è ancora del tutto tramontata, visto che tutto dipenderà dalla Direzione Pd del 3 maggio, del cui esito è quasi impossibile fare una previsione.A sentire tanto le parole di Fico che quelle poco prima di Maurizio Martina, il dialogo tra ...

Alleanze di Governo - Marco Di Maio lancia una consultazione sul web : Dopo l'incontro al Quirinale tra Mattarella e Fico, M5s e Pd hanno avuto il via libera per avviare un...

Berlusconi : non credo in accordo M5S-Pd per Governo : Udine, 26 apr. , askanews, 'Non credo che arriveranno ad un accordo Movimento 5 Stelle e Pd, che è nostro avversario ma è certamente un partito democratico'. Così Silvio Berlusconi, incontrando i ...

Governo : Fico chiude mandato - ora Mattarella aspetta confronto M5S-Pd/Adnkronos : Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Non cambia la linea del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sulla conduzione del processo per arrivare alla formazione di un nuovo Governo. Sono partiti e schieramenti che nel confronto al loro interno e tra di essi debbono fornire al Capo dello Stato gli elementi per valutare se, in che modo e con quale maggioranza possa nascere un nuovo esecutivo. Dopo l’esito dell’esplorazione del ...