Blastingnews

: Gossip U&D, la scelta di Nicolò Brigante il pianto disperato di Virginia: - notizie_star : Gossip U&D, la scelta di Nicolò Brigante il pianto disperato di Virginia: - notizie_star : Gossip U&D, Andrea e Giulia nei guai gravi accuse e dubbi dopo la separazione: - GuidaTV88 : Gossip U&D, Andrea e Giulia nei guai: gravi accuse e dubbi dopo la separazione: -

(Di venerdì 27 aprile 2018) E' in corso in queste ore una delle registrazioni più attese della stagione di Uomini e donne VIDEO. Le anticipazioni ufficiali, infatti, rivelano che questo pomeriggio il tronista Nicolòè stato chiamato a fare la sua, che tuttavia per molti spettatori da casa ha un esito gia' scontato. In molti,m infatti, si dicono convinti del fatto che l'ultima puntata di #Uomini e donne trasmessa questa settimana in tv, sia servita a far capire quali fossero le intenzioni del tronista. Registrazione ladi Nicolò a Uomini e donne Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Nicolòè stato messo din fronte ad un bivio da parte della produzione, la quale ha chiesto al tronista di scegliere con chi tra Marta evolesse fare l'ultima esterna. La decisione di Nicolò non si è fatta attendere e rispettando i pronostici e le previsioni di queste settimane, ...