Gossip | Bobby Solo contro la figlia Veronica | ' Ecco cosa vuole veramente da me'

Blastingnews

: Bobby Solo attacca la figlia Veronica Satti: “Cerca solo soldi e audience” - LadyNews_ : Bobby Solo attacca la figlia Veronica Satti: “Cerca solo soldi e audience” - moonkeyx3 : RT @feddd__: Veronica Bobby Sola va da Aida per chiederle :'Ma con Marco Ferri?' MA PIUTTOSTO CHE INTERESSARTI AL GOSSIP VAI A CHIEDERE SCU… - feddd__ : Veronica Bobby Sola va da Aida per chiederle :'Ma con Marco Ferri?' MA PIUTTOSTO CHE INTERESSARTI AL GOSSIP VAI A C… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Chi segue il "Grande Fratello 15" sa perfettamente che all'interno della casa di Cinecittà c'è ancheSatti, ladi. La ragazza da diverso tempo ha manifestato la sua volontà di ricucire i rapporti col padre, facendo più volte appelli nei contenitori di Barbara D'Urso. Dopo il suo ingresso nel reality Mediaset, la giovane ha menzionato spesso l'uomo che l'ha concepita scaturendo la rabbia del diretto interessato. Infatti, il cantautore ha deciso di dire il suo punto di vista attraverso un'intervista. Il cantautore romanolaintervistato dal giornalista del magazine "Spy", ha fatto delle forti affermazioni nei confronti dellae concorrente del "GF 15". L'artista ha dichiarato di essersi rivolto ad un avvocato per tutelare la sua immagine e si è scagliatoil reality presentato da Lady Cologno. "In quindici anni non ...