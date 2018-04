repubblica

: GoPro in crisi, per il fondatore e ad lo stipendio si ferma a 1 dollaro [news aggiornata alle 10:07] - repubblica : GoPro in crisi, per il fondatore e ad lo stipendio si ferma a 1 dollaro [news aggiornata alle 10:07] -

(Di venerdì 27 aprile 2018) MILANO - Anno di magra per ildellaNick Woodman, passato agli annali per aver incassato nel 2014 un bonus in azioni dal valore di 285 milioni di dollari, quando il produttore delle ...