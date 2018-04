Google Fuchsia potrebbe essere compatibile con le app Android

Google ha pubblicato della documentazione per spiegare Fuchsia OS : Google ha reso pubblica una corposa documentazione finalizzata a spiegare Fuchsia OS. A quanto pare, in realtà, la pagina che la contiene non è propriamente nuova: in precedenza era denominata "book.md" e soltanto recentemente è stata rinominata "The Book". Si tratta delle prime informazioni ufficiali sul nuovo sistema operativo di Google. L'articolo Google ha pubblicato della documentazione per spiegare Fuchsia OS proviene da TuttoAndroid.

Ecco come avere un assaggio di Google Fuchsia sul proprio browser Web : uno sviluppatore ha deciso di creare una versione Web di Google Fuchsia, la nuova interfaccia di Google, per aiutarci a immaginare come potrebbe essere

Google Fuchsia "acquista" il capo di Android Platform Security : Nick Kralevich, responsabile della piattaforma Android Security di Google per 9 anni, ha annunciato di avere spostato la propria attenzione verso Google Fuchsia