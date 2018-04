Google Duo si aggiorna alla versione 33 e suggerisce l’arrivo di nuove feature

Tutte le novità di Google Assistant - Maps - Duo - Presentazioni e Play Store : Scopriamo le novità introdotte con l'aggiornamento di alcune delle applicazioni più utilizzate di Google, a partire da Google Assistant, senza scordare il Play Store e Google Maps. L'articolo Tutte le novità di Google Assistant, Maps, Duo, Presentazioni e Play Store proviene da TuttoAndroid.

Google Duo per Android si aggiorna alla versione 32 : Gli sviluppatori di Google Duo hanno dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell'applicazione dedicata agli smartphone Android. Ecco le novità

Google Duo 31 è in roll out ed inizia a supportare i link agli account Google : Il roll out dell'aggiornamento alla versione 31 di Google Duo è partito e finalmente la sempre più popolare app introduce i link agli account Google e, di conseguenza, il supporto multi-device. C'è una nuova sezione nelle Impostazioni dell'app, collocata proprio al di sotto del numero di telefono, per aggiungere il proprio account Google.

Google Duo per Android si aggiorna alla versione 30 e anticipa alcune novità in arrivo : Analizzando il codice della nuova versione di Google Duo sono state scovate alcune feature che dovrebbero essere presto messe a disposizione di tutti gli utenti

Su Google Duo arrivano ufficialmente i videomessaggi : Google Duo, l'applicazione di Big G dedicata alle videochiamate, si arricchisce oggi della possibilità di inviare videomessaggi. Sono pensati per tutte quelle situazioni in cui si desideri condividere un momento con una persona cara ma quest'ultima non abbia possibilità di rispondere. La nuova feature è disponibile da oggi, scopriamola insieme.

Google Duo si aggiorna alla versione 29 - intanto emerge il supporto ai messaggi vocali : Google Duo torna protagonista in queste ore di due notizie interessanti: innanzitutto ha fatto la propria comparsa l'aggiornamento alla versione 29, di cui andremo a scoprire insieme le novità, ed in secondo luogo è emerso il supporto ai messaggi vocali. Scopriamo insieme le nuove feature di Google Duo.