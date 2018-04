Gli studenti spezzini in scena al Civico con Play!

"Come vi sentite con un morto sulla coscienza?". L'sms del prof suicida aGli studenti che lo hanno accusato di molestie : "Come vi sentite ad avere un morto sulla coscienza?". È questo il testo del messaggio inviato, prima di suicidarsi, dal professor Francesco Parillo. Destinatari delL'sms i suoi denuncianti: studenti che l'hanno accusato di molestie sessuali. Parillo si è tolto la vita ingerendo un mix di farmaci, dopo esser stato condannato in primo grado lo scorso 23 aprile a 3 anni di reclusione, per violenza sessuale su sei dei suoi alunni, che ...

Prof suicida - sms aGli studenti che lo denunciarono : “Avete un morto sulla coscienza” : Continua a tenere banco il drammatico caso di Francesco Parillo, 53 anni, docente di Anatomia degli animali domestici, condannato in primo grado a tre anni di reclusione per "carezze hard" ad alcuni studenti della facoltà di Veterinaria dell’università Unicam di Matelica dove insegnava da nove anni.Continua a leggere

Prof suicida dopo la condanna per sbusi sessuali - sms aGli studenti vittime : «Ora avete un morto sulla coscienza» : JESI - Si è tolto la vita martedì dopo aver appreso della condanna in primo grado a tre anni di reclusione per carezze hard ad alcuni studenti della facoltà di Veterinaria...

'Avete un morto sulla coscienza' - l'sms del prof suicida aGli studenti dopo la condanna per molestie : JESI - Si è tolto la vita martedì dopo aver appreso della condanna in primo grado a tre anni di reclusione per carezze hard ad alcuni studenti della facoltà di Veterinaria dell'università Unicam di ...

'Avete un morto sulla coscienza' - l'sms del prof suicida aGli studenti dopo la condanna per molestie : Non voglio che da vittime questi studenti agli occhi del mondo universitario dove ancora gravitano, appaiano come dei carnefici. Oltretutto vivono una grandissima delusione per le dichiarazioni ...

Scuola - sempre meno studenti bocciati per il 5 in condotta : l’anno scorso solo lo 0 - 1%. MaGlia nera alla Campania : 0 - 3% : Il cinque in condotta non va più di moda alla Scuola secondaria di secondo grado. A prendere un voto inferiore alla sufficienza in comportamento con la conseguenza di essere bocciati sono solo lo 0,10% degli studenti delle superiori: 1.835 allievi su quasi due milioni iscritti dal primo al quarto anno. Se con il decreto 62/2017 il voto numerico in condotta è stato abolito alle medie, nei gradi superiori del sistema d’istruzione esiste ancora ed ...

Totoesame - iniziano le scommesse sulla Maturità 2018 : Gli studenti puntano su Pirandello - e Stephen Hawking - : Ispirati più da quello che ascoltano quando sono a scuola e meno da quanto accade attualmente nel mondo. Gli studenti che, tra un paio di mesi, dovranno affrontare l'esame di Maturità non si lasciano influenzare da ciò che scrivono i giornali o che passa la Tv. Così, se devono indicare gli ...

Totoesame - iniziano le scommesse sulla Maturità 2018 : Gli studenti puntano su Pirandello - e Stephen Hawking - : Ispirati più da quello che ascoltano quando sono a scuola e meno da quanto accade attualmente nel mondo. Gli studenti che, tra un paio di mesi, dovranno affrontare l'esame di Maturità non si lasciano influenzare da ciò che scrivono i giornali o che passa la Tv. Così, se devono indicare gli ...

Macerata - carezze hard aGli studenti : prof suicida dopo condanna : Il professor Francesco Parillo aveva subito una condanna a tre anni per violenza sessuale su alcuni studenti

Abusi sessuali suGli studenti - prof suicida con mix di farmaci. Un collega : «Vittima di bulli» : La notizia dell'arresto ha fatto saltare gli schemi di quella vita così meticolosa e schiva, lo ha proiettato nel duro mondo dei processi e delle aule giudiziarie, dove assistito dagli avvocati Gian ...

Morto Francesco Parillo - il prof condannato per gli abusi aGli studenti : infarto dopo mix di farmaci : Due giorni fa era stato condannato a tre anni di reclusione per violenza sessuale su sei dei suoi studenti, che lo accusvano di 'carezze hard': la notte scorsa è Morto il professor Francesco Parillo , ...

“Tubercolosi nelle scuole”. Panico a Roma. Diversi casi segnalati e molti accessi neGli ospedali. Adesso è polemica vera tra i genitori deGli studenti. La vicenda : A Roma è Panico per il ritorno di Diversi casi di tubercolosi nelle scuole. Fin qui sono tre gli istituti finiti sotto osservazione, tutti nel municipio 12: sono tre per ora i casi accertati e tanta la paura tra le famiglie. Accade in zona Bravetta, presso gli istituti superiori Ceccarelli e Malpighi, dove si rincorrono dubbi e richieste di interventi da parte dei genitori e degli studenti stessi con un passaparola che sta inevitabilmente ...

Monza - gang di ragazzini rapinavano Gli studenti pendolari con coltelli e pistole. Arrestati otto giovani : sei sono minorenni : Si appostavano alla fermata dell’autobus, in stazione o sul treno. Luoghi all’apparenza tranquilli, frequentati di mattina dagli studenti diretti a scuola. Ma all’improvviso tiravano fuori coltelli e pistole per rapinarli. Hanno agito così per almeno 21 colpi gli otto ragazzi, di cui sei minorenni, Arrestati dai carabinieri di Vimercate. La gang di ragazzini è stata scoperta grazie alle testimonianze delle persone aggredite e ...

Università di Milano-Bicocca : alle Maldive per studiare i coralli - il viaggio deGli studenti di Scienze marine : Per quattro settimane studiano in un paradiso della biodiversità. Tutti i giorni hanno a che fare con un’incredibile varietà di organismi e con l’incantevole barriera corallina, minacciata da impatti umani multipli. Sono i ventidue studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in marine Sciences che, proprio in questi giorni, si trovano alle Maldive. Si tratta del primo gruppo, da quando è nato il corso di laurea, a essere ...