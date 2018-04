Gli sherpa M5s-Pd ragionano sul contratto Di Maio pronto anche a rinunciare

huffingtonpost

(Di venerdì 27 aprile 2018) La testa M5s non è al Friuli Venezia Giulia. Luigi Dinon ci ha messo piede nel giorno di chiusura della campagna elettorale, non vede il successo e non può alzare i toni contro Debora Serracchiani essendo il governatore uscente del Pd. Il cortocircuito sarebbe totale poiché in queste ore il capo politico grillino pensa solo al "" di governo da siglare proprio con i dem. Unche potrebbe essere purificato dalle tante battaglie, come quelle contro il Jobs Act o la Buona scuola. In cambio però i pentastellati vogliono mettere per iscritto l'introduzione del reddito di cittadinanza, mentre i dem in queste ore insistono sull'ampliamento del reddito di inclusione. Il punto di caduta è ancora da trovare. Ma la notizia è che la trattativa è partita.Per sbrogliare la matassa non basterà quindi il consiglio dei saggi ...