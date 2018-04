wired

: Gli imbarazzanti incontri tra Donald Trump e i leader del mondo - scoopscoop6 : Gli imbarazzanti incontri tra Donald Trump e i leader del mondo - pcexpander : Gli imbarazzanti incontri tra Donald Trump e i leader del mondo #pcexpander #cybernews #notizie #news -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Gliufficiali del presidente degli Stati Unitioffrono spesso siparietti divertenti e, se a questi si aggiungono i tweet, il quadro diventa persino irriverente. Anche quando cerca di prendere la mano della first lady Melanianon mancano i momenti. Well this is embarassing https://t.co/XaPL1AbCm5 pic.twitter.com/mumhuQHDFz — Haaretz.com (@haaretzcom) 22 maggio 2017 Ildellibero sembra poi avere particolari problemi con le strette di mano, non solo con la moglie. Tra le gaffe di rilievo l’uscita con il presidente francese Emmanuel Macron, durante il recente incontro in America martedì 24 aprile e il momento topico in cui si è rifiutato di dare la mano al cancelliere tedesco Angela Merkel. Ecco una carrellata di alcuni degli atteggiamenti sconvenienti dicon altri. Photographers: Can we get a handshake? Merkel (to ...