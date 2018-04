Gli attori di Stranger Things 3 insieme | personaggi e new entry leggono il copione dei

Bill Cosby condannato - ma che fine hanno fatto Gli altri attori de I Robinson? Cosa fanno oggi : Da poche ore si apprende che Bill Cosby , volto de I Robinson, è stato condannato per violenza sessuale e ora rischia 30 anni di carcere secondo quanto stabilito dalla giuria del tribunale di ...

Il trono di spade 7 parteciperà aGli Emmy 2018 : Emilia Clarke e Kit Harington promossi ad attori protagonisti : Il trono di spade non ha alcuna intenzione di restare fuori dagli Emmy Awards per un altro anno: la serie HBO parteciperà all'edizione 2018 dei prestigiosi premi televisivi, e l'emittente ha già reso noto quali sono le categorie in cui intende candidare la propria creatura. L'indiscrezione arriva dal sito Goldderby, che è riuscito a entrare in possesso di una copia della lista stilata da HBO per l'invio alla Television Academy. Lista che ...

Che Dio ci aiuti : Gli attori confermano la quinta stagione : Che Dio ci aiuti: confermata la quinta stagione da parte degli attori Dopo tante domande e dubbi la conferma arriva proprio dagli attori. La quinta stagione di Che Dio ci aiuti si farà. O meglio: si sta già facendo. Sono Francesca Chillemi (Azzurra nella serie), Arianna Montefiori (Valentina) e Cristiano Caccamo (Gabriele) a darne la […] L'articolo Che Dio ci aiuti: gli attori confermano la quinta stagione proviene da Gossip e Tv.

Roma - Gli attori sulla scena che leggono l’Inferno di Dante? I senzatetto. “Chi meglio di loro può raccontarne le pene?” : Uno squarcio nell’immaginario collettivo. Una serata di irruenta umanità, durante la quale si frantuma il pregiudizio artificioso. Guardandoli sulla scena i quattro senzatetto, protagonisti sabato 21 aprile al Teatro Patologico di una kermesse sull’Inferno dantesco, si ha la misura di quanto inganno si celi dietro gli stereotipi. Per figurarseli Domenica, Angelo, Antonello e Giuseppe, rispettivamente nei ruoli di Francesca da Rimini, Pier della ...

Foodora - Gli sms dei manager ai fattorini : “Turno obbligatorio - non mi fate girare il c…” : A una settimana dalla sentenza che ha dato ragione a Foodora e stabilito che i fattorini sono lavoratori "autonomi" pubblichiamo alcuni degli sms scambiati tra dirigenti della società tedesca e riders: tra turni obbligatori, fattorini che supplicavano di poter interrompere il turno un po' prima (dopo 4 ore e mezza in bici) e un rigoroso controllo degli orari. Tutto ciò, per 5,60 euro lordi all'ora.Continua a leggere

Tommaso Fattori - Sì Toscana a Sinistra - : 'Pirogassificatore progetto sbaGliato per una zona già fortemente inquinata' : ... il minimo è garantire percorsi di socializzazione e confronto con la popolazione locale, oltre al massimo approfondimento riguardo alle tecnologie proposte, coinvolgendo il mondo universitario, ...

Classe di Ferro - 30 anni dopo : ecco come sono Gli attori oggi : Ve li ricordate Antonio Scibetta e Giampiero Montini ? Se avete più di 40 anni sapete di cosa stiamo parlando. La serie tv si chiamava 'Classe di Ferro ', andò in onda su Italia 1 dall'89 al 91, e i ...

Coachella 2018 : Cami Mendes di 'Riverdale' twerka e scatta un momento imbarazzante con Gli attori di 'Stanger Things' : Tutto il mondo sta ancora parlando della super esibizione di Beyoncé al Coachella 2018 , ma c'è stato un altro momento da non perdere al festival più amato dalle celeb. Come ogni anno, molte delle tue star ...

Fattorini giù di sella : voGliamo tutele : Un'economia davvero Gig, perché, come spiega Davide Serafin di Possibile, 'si tratta di un ampio ecosistema, che coinvolge anche i big data, fatto di dati sui trasporti e sulle ordinazioni'. Serafin, ...

Tutte le incognite dell’attacco Usa e Gli attori della crisi in Siria : Trump cancella il viaggio in Perù per seguire le imminenti operazioni militari. Cacciatorpediniere americano in arrivo nelle prossime ore. La mappa degli interessi in campo e la posta in palio...