Gli Abba tornano insieme dopo 35 anni con nuovi brani

Gli Abba tornano alla musica dopo 35 anni : Fan degli Abba, ecco la notizia che (forse) aspettavate da tempo e che vi farà saltare come «Dancing Queen»: presto potrete rinnovare la vostra playlist dance preferita. Il gruppo pop svedese ha infatti annunciato una reunion, il ritorno alla (nuova) musica, dopo ben 35 anni. Gli Abba si sono chiusi in studio per registrare nuove canzoni, dopo le ultime – tra cui la più famosa One of Us – contenute nell’album del 1981 The ...

Gli Abba tornano con nuova musica dopo 35 anni : (foto: Getty) A quasi 50 anni da loro debutto, gli Abba sono ancora uno dei gruppi musicali il cui successo non ha praticamente mai conosciuto declino. Eppure da parecchi decenni i quattro svedesi non hanno più prodotto alcuna musica inedita (si sono sciolti attorno al 1982), vivendo soprattutto di revival, musical e compilation. Ora però questa pausa dalle scene sta per terminare: la band di Waterloo e Dancing Queen ha infatti annunciato di ...

Dopo 35 anni tornano Gli Abba - hanno registrato due nuove canzoni - Musica - Spettacoli : Con un post sulla loro pagina Instagram il gruppo svedese Abba dà il grande annuncio: 'Tutti noi quattro sentivamo, Dopo 35 anni, che sarebbe stato bello riunire le forze e ritrovarci in studio. Lo ...

Lavaggio del sottopasso del Movicentro a Cuneo : 4 clochard africani invitati ad abbandonare i giaciGli : "Nella prima mattinata di oggi, venerdì 27 aprile, - scrive il Comune di Cuneo - le operazioni di pulizia e Lavaggio dell'area del Movicentro, in particolare del sottopasso pedonale, sono avvenute in ...

AbbaGliato dal sole - travolge con l’auto una ragazzina di 14 anni che attraversa la strada : L'incidente nel pomeriggio di ieri in provincia di Ancona. La giovane trasportata in codice rosso a Torrette, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita; l’automobilista ha spiegato di non averla proprio vista a causa del sole.Continua a leggere

Lascia il fiGlio neonato in auto - papà denunciato per abbandono di minore : Ha Lasciato il bimbo in auto mentre sbrigava alcune commissioni nelle vicinanze. Un gesto che costa di rischiare caro ad un 35enne moldavo che è stato denunciato per abbandono di minore. I fatti ieri mattina a Borgo Panigale, nel Bolognese...

PomiGliano - tartaruga azzannatrice abbandonata in villa : è la seconda in un mese : I carabinieri forestali del CITES , Nucleo per la tutela delle specie di flora e fauna selvatiche in via d'estinzione, sono intervenuti a seguito di segnalazione del responsabile alla gestione della ...

Gf - MalgioGlio minaccia di abbandonare la Casa : ecco cos'è successo : Cristiano Malgioglio minaccia di abbandonare il Grande Fratello se non verranno presi provvedimenti su Baye Dame, accusato di bullismo nei confronti della concorrente spagnola Aida Nizar. Dopo essersi ...

Cambiavento : 'GaGliano - borgo dai fasti antichi ma completamente abbandonato' : Una realtà totalmente avulsa dalle dinamiche cittadine ed amministrative, assai distante dalle attenzioni della politica comunale. Quest'ultima ha accantonato qualsiasi indirizzo teso a promuovere lo ...

Lucca Classica Music Festival Eleonora Abbagnato sul palco del GiGlio domenica 6 maggio : La serata proseguirà sulle note di Georges Bizet, con alcuni celebri estratti dal balletto Carmen, capolavoro che ha reso Roland Petit famoso in tutto il mondo. A danzare il ruolo della fascinosa ...

25 aprile - il sergente americano che doveva bombardare la Torre di Pisa. Ma restò abbaGliato da piazza dei Miracoli : This is Able George One. Fire. Chissà quante volte si è ripetuto queste sei parole nella testa, il sergente americano Leon Weckstein, senza riuscire a pronunciarle, senza avere il coraggio di dare l’ordine alle batterie di cannoni e al cacciatorpediniere, già puntati dal mare, di fare fuoco, di raderla al suolo, quella Torre pendente di Pisa, su cui forse si annidavano i nazisti che da giorni tengono in scacco il suo reggimento di fanteria, il ...

Clima : Caritas Internationalis ed altre istituzioni cattoliche abbandonano Gli investimenti nei combustibili fossili : In occasione della Giornata internazionale della Terra, 35 istituzioni cattoliche, tra cui Caritas Internationalis – un’istituzione ufficiale della Chiesa con sede nella Città del Vaticano e una delle più grandi organizzazioni umanitarie del mondo che ha un’enorme influenza a livello globale – annunceranno la loro decisione di abbandonare gli investimenti nei combustibili fossili. Dal momento che alcune di queste importanti ...

“Ha chiesto di lasciare la Casa”. Grande Fratello - è già terremoto. “Ho parlato con la produzione - ecco perché voGlio andarmene”. Momenti ad alta tensione per il reality - un abbandono che fa molto discutere - soprattutto per quelle parole… : Dopo meno di una settimana, arriva la prima richiesta di lasciare la casa del ‘Grande Fratello 2018‘. Nelle ultime ore, un concorrente ha mostrato di non trovarsi bene nel contesto del reality. Dopo meno di una settimana di permanenza nella casa più spiata d’Italia, ha capito di non essere interessato a questa esperienza. Il malumore potrebbe essere stato causato da alcuni attriti con gli altri concorrenti. Di chi parliamo? Di ...

Amici serale 2018/ Ed. 17 - diretta terza puntata : chi sarà eliminato? Bertè - Gabbani e Pavone Gli ospiti : Amici serale 2018, diretta terza puntata: chi sarà eliminato? Le assegnazioni della squadra bianca e blu, Rita Pavone, Loredana Bertè e Francesco Gabbani sono gli ospiti.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 07:00:00 GMT)