Giro d' Italia 2018 | tappe in diretta tv | programmazione Rai

Giro d’Italia 2018 - Thibaut Pinot spaventa tutti. Solido in salita - a cronometro può guadagnare su tanti scalatori : Nei nove grandi giri disputati è finito sul podio una sola volta, nell’ormai lontano Tour de France 2014 vinto da Vincenzo Nibali. Con 28 anni da compiere a fine maggior, il Giro d’Italia 2018 ormai alle porte potrebbe essere la corsa della definitiva consacrazione per il francese Thibaut Pinot: dopo l’esordio dello scorso anno che lo ha visto chiudere quarto, tra poco più di una settimana si presenterà al via di Gerusalemme ...

Giro d’Italia 2018 - decima tappa : Penne-Gualdo Tadino. Tornano in scena le ruote veloci : Dovrebbero tornare in scena le ruote veloci nella decima tappa del Giro d’Italia 2018: prevista partenza da Penne, in Abruzzo, arrivo a Gualdo Tadino, in Umbria, per la frazione più lunga di tutta la Corsa Rosa, che prevede 239 chilometri. D’obbligo usare il condizionale: possibili anche delle sorprese per questo martedì 15 maggio, viste anche le fatiche dei giorni precedenti. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso. Si parte ...

Giro d’Italia 2018 - nona tappa : Pesco Sannita-Campo Imperatore. Finale durissimo - nuovo scontro tra gli uomini di classifica : Il terzo arrivo in salita del Giro d’Italia 2018 vedrà i corridori scalare il Gran Sasso d’Italia fino ai 2135 metri di Campo Imperatore, nella nona tappa che misura complessivamente 225 km e partirà da Pesco Sannita. Andiamo a scoprire nel dettaglio il percorso della nona tappa del Giro d’Italia. I primi 100 km non presentano particolari difficoltà con strade di ampia careggiata, poi si affronta il primo GPM di giornata, Roccaraso (8,8 km ...

Giro d’Italia 2018 - le ambizioni degli italiani. Fabio Aru per la classifica - Elia Viviani per le volate. Formolo per il salto di qualità : La corsa più amata dai corridori italiani sta finalmente arrivando, infatti venerdì 4 maggio prenderà il via il Giro d’Italia 2018. Anche quest’anno la Corsa Rosa rappresenta l’appuntamento più importante della stagione per molti dei nostri corridori, che andranno a caccia di un successo che li possa far entrare nella storia di questa mitica corsa. Andiamo quindi ad analizzare le ambizioni degli italiani per il Giro d’Italia 2018. Il ...

Il Giro d'Italia? C'è anche con... le bici elettriche! : Da una città eterna all'altra, partendo dal medio oriente fino ad arrivare fino al cuore dell'Europa, il Giro d'Italia edizione 101 si trasforma e diventa ecosostenibile . Gerusalemme ospiterà la ...

Giro d’Italia 2018 - Esteban Chaves a caccia del primo trionfo importante. Simon Yates l’asso nella manica… : “Non facciamo mistero del fatto che la nostra attenzione è puntata sulla classifica generale e che Simon Yates e Esteban Chaves sono i nostri leader. Non siamo i favoriti, ma abbiamo due ragazzi che si batteranno con i big più attesi in ogni occasione. Sulla carta abbiamo una squadra forte, tutti stanno arrivando al punto di forma voluto” queste le parole di Matt White, direttore sportivo della Mitchelton-SCOTT, in vista del prossimo ...

Giro d’Italia 2018 : la formazione del Team Sunweb. Tom Dumoulin vuole ripetersi in rosa : Tutto pronto per la difesa del Trofeo Senza Fine: Tom Dumoulin si prepara ad affrontare il Giro d’Italia 2018 con ambizioni ovviamente molto alte. L’olandese sarà al via della cronometro individuale venerdì 4 maggio in quel di Gerusalemme con il suo Team Sunweb: svelata oggi la formazione della compagine tedesca per aiutare il proprio capitano. Questi gli otto corridori al via: Tom Dumoulin, Laurens Ten Dam, Chris Hamilton, Louis ...

Giro d'Italia - la Sunweb compatta per Dumoulin : ecco il roster della squadra tedesca : Tom Dumoulin, per il Giro d'Italia, avrà una squadra intera per provare a vincere la seconda maglia rosa in carriera La Sunweb ha svelato i compagni di squadra di Tom Dumoulin per il Giro d'Italia. La ...

Giro d’Italia 2018 : la formazione della Mitchelton-SCOTT. Simon Yates ed Esteban Chaves doppia punta : Simon Yates ed Esteban Chaves: una doppia punta in chiave classifica generale per la Mitchelton-SCOTT. La compagine australiana sogna in grande in vista del prossimo Giro d’Italia che scatterà da Gerusalemme venerdì 4 maggio. In terra australiana gli australiani si presenteranno con una formazione davvero valida e pronta a dar battaglia. Questi gli otto corridori al via: Esteban Chaves, Simon Yates, Jack Haig, Roman Kreuziger, Mikel ...

Giro d’Italia 2018 : la formazione della Bora-hansgrohe. Davide Formolo il capitano - assente Postleberger : Sempre più vicini alla partenza di Gerusalemme: il 4 maggio è alle porte, la cronometro iniziale del Giro d’Italia anche. Si susseguono dunque le comunicazioni da parte delle squadre presenti: annunciate le selezioni ufficiali in vista della Corsa Rosa. Oggi è stata la volta da parte della Bora-hansgrohe: ovviamente non ci sarà il campione del mondo Peter Sagan, ma la formazione sarà tutt’altro che di secondo piano. Questi gli otto ...

Giro d’Italia 2018 - ottava tappa : Praia a Mare-Santuario di Montevergine. Battaglia sull’arrivo in salita finale : ottava frazione, un nuovo arrivo in salita. Il Giro d’Italia 2018, nella sua risalita della Penisola, fa tappa a Montevergine di Mercogliano, una salita spesso impiegata nei percorsi della corsa rosa in una giornata da 209 chilometri che potrebbe anche portare i big allo scontro diretto, nonostante pendenze molto agevoli. Sul finire della prima settimana di gara, però, le forze potrebbero iniziare a mancare in attesa del secondo giorno di ...

Giro d’Italia 2018 - Tom Domoulin per un difficile bis. 44 km a cronometro basteranno per fare la differenza? : È il campione uscente e, sotto un certo punto di vista, il volto nuovo nei grandi giri. Lo scorso anno Tom Dumoulin ha vinto il Giro d’Italia davanti a Nairo Quintana e Vincenzo Nibali, che numeri alla mano erano secondi solo a Chris Froome come potenziale sulle tre settimane e coloro che, assieme al britannico del Team Sky, avevano vinto un GT nella stagione precedente. Una prova di maturità vero per lo schiacciasassi olandese, che ha ...