Giovanni Bazoli rinviato a giudizio per ostacolo alla vigilanza A processo un

(Di venerdì 27 aprile 2018) Il gup di Bergamo ha disposto il rinvio aper il banchiere, l'amministratore delegato di Ubi Victor Massiah e per gli altri 29 imputati (compresa la banca come persona giuridica) per la vicenda Ubi. Le accuse per le quali il pm Fabio Pelosi aveva chiesto il rinvio asonoall'esercizio degli Organismi die presunte irregolarità nella raccolta delle deleghe in vista dell'assemblea del 2013 che avrebbe determinato la governance di Ubi. Ilcomincerà il 25 luglio.