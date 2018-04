laprovinciacr

: #cremona #furto #gioielli razziati, il commando a #processo - Cremona - laprovinciacr : #cremona #furto #gioielli razziati, il commando a #processo - Cremona -

(Di venerdì 27 aprile 2018) CREMONA - Rubati a Cremona, messi all'asta in Francia e in parte ritrovati in Belgio. Si sono spinte sin qui le indagini della polizia stradale sul maxi furto di un campionario die pietre ...