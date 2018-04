Giappone | produzione industriale cresciuta del 2 | 2% in marzo

Giappone - produzione industriale di febbraio rivista al ribasso : Teleborsa, - Il dato definitivo sulla produzione industriale, pubblicato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI , è rimasta invariata su base mensile. Si tratta ...

Giappone : crescita produzione industriale rivista all'1 - 6% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in febbraio la produzione industriale è cresciuta in Giappone dell'1,6% annuo, in rialzo rispetto all'1,4% della lettura preliminare ma sotto al 2,5% registrato in ...

Giappone - prezzi produzione in calo a marzo : Teleborsa, - Scendono i prezzi alla produzione in Giappone . Secondo la Bank of Japan, i prezzi alla produzione sono diminuiti dello 0,1% nel mese di marzo rispetto al +0,1% rivisto di febbraio . Su ...

Giappone - la produzione industriale rimbalza ma non centra le attese : Teleborsa, - E' vista in forte rimbalzo la produzione delle fabbriche Giapponesi. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria Giapponese , METI, , l'indice ...

Giappone - decelerano i prezzi alla produzione di febbraio : Stabili i prezzi alla produzione in Giappone. Secondo la Bank of Japan , i prezzi alla produzione sono rimasti invariati nel mese di febbraio rispetto al +0,3% di gennaio. Su anno i prezzi di fabbrica ...

Giappone : a gennaio produzione industria -6 - 6% su mese - +2 - 7% su anno : Roma, 28 feb. (AdnKronos/dpa) – produzione industriale Giapponese in netto calo a gennaio. Secondo i dati diffusi oggi dal ministero dell’Economia, Commercio e industriale, lo scorso mese si è infatti registrato un calo congiunturale del 6,6%, superiore alle previsioni che indicavano una flessione del 4% e che segue l’incremento del 2,9% di dicembre. Su base annua, la produzione industriale ha registrato un progresso del 2,7% ...

Giappone : produzione industriale cresce del 2 - 7% in gennaio : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in gennaio la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 2,7% annuo, in rallentamento rispetto al progresso del 4,4% della lettura finale di dicembre , 3,6% in ...