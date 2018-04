GF15 | Nina Moric interviene nella casa | per Luigi Favoloso | il motivo

Blastingnews

: Pronto il caffeuccio per @carmelitadurso? Oggi si parla di gossip a #Pomeriggio5! Tanti scoop anche al… - pomeriggio5 : Pronto il caffeuccio per @carmelitadurso? Oggi si parla di gossip a #Pomeriggio5! Tanti scoop anche al… - ciocolover : RT @trash_italiano: Nina Moric lascia Luigi Favoloso? Le risposte su Instagram non lasciano dubbi [FOTO] #GF15 - mrhazzastyles : RT @trash_italiano: Nina Moric lascia Luigi Favoloso? Le risposte su Instagram non lasciano dubbi [FOTO] #GF15 -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Nel corso delle ultime ore, è stata divulgata la news di 'TV & Gossip' che vede #Barbara D'Urso rivelare in diretta, a 'Pomeriggio 5', l'indiscrezione secondo cui la showgirl #è in procinto di interveniredel '#Grande Fratello 15' per sorprendere il suo fidanzatoMario, la coppia rischia di scoppiare? Ilche potrebbe spingere laad intervenire A diversi giorni dalla messa in onda della seconda diretta ufficiale del 'Grande Fratello 15', sembra che non si parli d'altro. I nominati della nuova settimana di gioco, Alberto Mezzetti, Lucia Orlando, Patrizia Bonetti e Filippo Contri, attendono impazienti di conoscere il risultato del televoto del pubblico del celebre reality-show di Canale 5. In data 25 aprile 2018, tra le mura delladel '', si sono registrate le immagini agghiaccianti dell'accesa lite ...